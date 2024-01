Google Messages: Magic Compose erreicht mehr Nutzer – Künstliche Intelligenz verfasst Nachrichten

Rund um den Messenger Google Messages hat sich in den letzten Monaten sehr viel getan, doch die Entwickler sind offenbar noch lange nicht am Ende und schalten in diesen Tagen ein interessantes neues Feature frei. Das bereits im Mai vergangenen Jahres angekündigte Magic Compose soll Nutzern mit KI-Hilfe das Verfassen von Nachrichten erleichtern. Nach einem langen Testlauf öffnet man sich für den internationalen Markt und startet in Kürze für Samsung Galaxy S24-Nutzer.



In vielen Google-Produkten ist zuletzt eine generative KI eingezogen, wenn auch noch nicht in vollem Umfang, für alle Regionen und Nutzer. Eine der ersten Apps war interessanterweise Google Messages mit Magic Compose, das anhand der jüngsten Konversation eine Reihe von automatisierten Antworten vorschlagen kann. Dazu gibt es einen neuen Stift-Button mit den bekannten magischen Sternen. Es öffnet sich ein größerer Bereich am unteren Rand, in dem verschiedene Antworten vorgeschlagen werden.

Aus den Vorschlägen lässt sich eine Nachricht auswählen, übernehmen und anschließend bearbeiten. Ob das Arbeiten mit dynamischen Textbausteinen in einer persönlichen Konversation gut ankommt, steht auf einem anderen Blatt. Die von der KI unterbreiteten Vorschläge basieren auf den letzten 20 gesendeten und empfangenen Nachrichten sowie Emojis oder Reaktionen. Diese decken also stets nur einen kleinen Teil der Konversation ab und es muss sich zeigen, wie thematisch treffsicher diese sein können. Zur Verarbeitung werden die Daten an die Google-Server gesendet, die KI-Vorschläge generiert und anschließend wieder gelöscht.

Bisher stand das nur für Nutzer mit US-englischer Oberfläche in der Beta zur Verfügung. Mit dem Verkaufsstart des Samsung Galaxy S24 soll es für alle Nutzer des neuen Smartphones angeboten werden. Eine Öffnung für Pixel noch am selben Tag sowie in Kürze für viele weitere Nutzer ist wahrscheinlich.

[9to5Google]