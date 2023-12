Google Messages: Neue Wallpaper-Funktion kommt – RCS-Konversationen mit Hintergrundbildern

Die Entwickler von Google Messages legen ein hohes Tempo vor und bringen derzeit beinahe wöchentlich neue Features in den Messenger – allen voran, um den eigenen Standard RCS weiter zu etablieren. Jetzt wird eine visuelle Verbesserung ausgerollt, die nur RCS-Nutzern vorbehalten ist: Konversationen können ein Hintergrundbild erhalten, das zukünftig vielleicht auch synchronisiert wird.



Google Messages gibt Nutzern von RCS in Kürze eine neue Möglichkeit, die Oberfläche an ihre Wünsche anzupassen: Denn alle auf RCS basierenden Konversationen können nun ein Hintergrundbild erhalten, das aus einer Reihe von vorgefertigten Motiven ausgewählt werden kann. Alternativ soll es in Kürze auch möglich sein, ein eigenes Bild als Wallpaper zu verwenden. Zur Auswahl stehen simple Messenger-Motive oder auch einzelne Farben, von denen ihr zwei auf den folgenden Screenshots sehen könnt.

Die restlichen Elemente der Oberfläche schweben über dem Hintergrundbild und werden dadurch erstmals richtig hervorgehoben. Das Hintergrundbild legt sich nicht nur über die Konversation selbst, sondern über die gesamte Oberfläche bis zum unteren Rand. Die Farben der darüber schwebenden Elemente werden von den Algorithmen angepasst, sodass diese auf dem ausgewählten Wallpaper möglich gut sichtbar sind.

Das neue Feature scheint sich im Rollout zu befinden, allerdings in unterschiedlichen Stadien der Bildauswahl. Außerdem gibt es wohl Hinweise darauf, dass ein ausgewähltes Wallpaper von Nutzer A auch mit Nutzer B in der selben Konversation synchronisiert werden kann. Dass die Wallpaper nur für RCS-Konversationen und nicht für SMS angeboten werden, hat natürlich keine technischen Gründe, sondern soll, RCS weiter stärken.

[9to5Google]