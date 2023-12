Stadia: Google verlängert die Möglichkeit zur Controller-Freischaltung um ein ganzes Jahr – Bluetooth statt Wifi

Googles Spieleplattform Stadia ist gefühlt längst wieder in Vergessenheit geraten, doch tatsächlich wurde sie erst in diesem Jahr endgültig eingestellt. Damit die speziell für Stadia produzierten Controller nicht in den Elektroschrott wandern müssen, bietet Google ein Tool an, mit dem sich diese für die Nutzung mit anderen Plattformen freischalten lassen. Jetzt hat man die Deadline für den Wandel um ein Jahr verlängert.



Während sich Stadia mit vielen Controller nutzen ließ, sind die speziell für Stadia entwickelten Controller aufgrund ihrer Cloudanbindung nur mit Stadia selbst nutzbar – das galt zumindest bis zum Aus der Spieleplattform. Kurz vor der Einstellung hat Google ein Tool gestartet, mit dem sich die Controller durch die Aktivierung des Bluetooth-Zugangs umwandeln ließen und seitdem auch als freie Controller mit allen anderen Plattformen oder am Computer nutzen ließen.

Aus kaum nachvollziehbaren Gründen hat dieses Tool ein Ablaufdatum und sollte nur bis zum 31. Dezember 2023 die Möglichkeit bieten, den Wandel, vorzunehmen. Der Wandel ist zwar dauerhaft, aber die Durchführung des Schrittes selbst wird nicht auf ewig möglich sein. Doch weil es wohl noch immer Controller gibt, die nicht umgewandelt wurden, hat Google jetzt die Frist verlängert. Nutzer haben jetzt bis zum 31. Dezember 2024 Zeit, auf ihrem Controller Bluetooth zu aktivieren.

Man weist darauf hin, dass dieser Schritt nicht rückgängig gemacht werden kann. Das ist aber auch nicht notwendig, denn die Stadia-Server sind ohne nicht mehr erreichbar…

