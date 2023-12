Google Lens: Filter zur Objekterkennung werden halbiert – mehr Übersicht für die Android-App (Screenshots)

Mit dem über die Suchleiste und anderen Stellen leicht erreichbaren Google Lens lassen sich sehr leicht Objekte identifizieren, Texte erkennen, übersetzen und vieles mehr. Der Funktionsumfang wurde immer weiter ausgebaut und jetzt hat sich das Team dazu entschlossen, die Oberfläche ein wenig aufzuräumen und es den Nutzern leichter zu machen. Die Anzahl der verfügbaren Filter wurde halbiert.



Google Lens kann im Standardmodus viele Objekte erkennen und eine Reihe von Optionen zu den erkannten Dingen anbieten. Über die Filterleiste am unteren Rand lässt sich sowohl die Erkennung als auch der Typ der Vorschläge und Ergebnisse anpassen. Bisher fanden sich dort die Filter Übersetzen, Text, Suchen, Hausaufgaben, Shopping und Essen. Es war nicht immer ganz einfach, den passenden Filter für den eigenen Bedarf zu finden. Das weiß man auch bei Google Lens und hat mit dem jüngsten Update aufgeräumt.

Jetzt gibt es nur noch die drei Filter Übersetzen, Suche und Hausaufgaben. Das bedeutet aber nicht, dass Funktionen verloren gegangen sind, denn laut Googles Entwicklern wurde keinerlei Funktionalität entfernt. Stattdessen wurden sie einfach in die anderen Bereiche integriert und erkennen dort selbstständig, was der Nutzer gerne sehen würde bzw. lassen ihm die Auswahl. Gut möglich, dass in Zukunft weitere Typen dazustoßen und man für diese bereits Platz geschaffen hat, aber das ist bisher nicht bekannt.

Die neue Oberfläche sollte bereits für alle Nutzer ausgerollt worden sein.

[9to5Google]