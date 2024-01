Pixel 8-Smartphones: Google teasert neue Farbe an – ‚Minty Fresh‘ könnte schon nächste Woche starten (Video)

Google hat die Pixel 8-Smartphones vor wenigen Monaten auf den Markt gebracht und bietet diese wie üblich in einer Reihe unterschiedlicher Farben an – wobei vor allem ‚bay blue‘ nahezu stellvertretend für diese Generation steht. Jetzt hat man im Google Store recht überraschend einen Teaser veröffentlicht, der auf eine neue Farbe schließen lässt, die schon in der nächsten Woche starten könnte: Minty Fresh.



Es ist nicht ungewöhnlich, dass Smartphone-Hersteller mit einem mehrmonatigen Abstand noch eine neue Farbe auf den Markt bringen, um die Geräte noch einmal in Erinnerung zu rufen, bevor es mit Leaks rund um die nächsten Generationen losgeht. Passenderweise hat man sich bei Google wohl für die Bezeichnung „Minty Fresh“ entschieden, die man jetzt in einem Teaser zeigt. Man zeigt ein Promobild des Pixel 8 Pro, das in einem mintgrün überzeichnet wird.

Doch während eine neue Farbe normalerweise eher kein Highlight ist, scheint Google daraus eine vergleichsweise große Nummer machen zu wollen. Man hat einen Countdown im Google Store geschaltet, der am Mittwoch endet und bereitet gar für Mittwoch einen Livestream vor, bei dem ein Künstler mit der Farbe Mintgrün aktiv werden wird. Ob das wirklich alles nur für eine neue Farbe veranstaltet wird oder man im Rahmen dessen auch ein weiteres „refresh“ ankündigen will, bleibt abzuwarten. Immerhin warten wir noch immer auf die großen KI-Ankündigungen rund um Bard, der „Anfang 2024“ auf die Pixel-Smartphones kommen soll.

