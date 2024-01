Pixel Update: Pixel 7a ist Kamera-König, Infos zum Pixel 8a, Pixel Tracker und Update für Tensor + Pixel Launcher

Die dritte Pixel-Woche im Januar 2024 geht zu Ende und brachte uns auch diesmal wieder neue Infos sowie eine Reihe von Updates für die Pixel-Produkte. Wir berichteten über ein kommendes Update für den Pixel Launcher und den Pixel-Kernel, zeigen Infos zum Pixel 8a, zum Pixel Tracker und berichten über den Pixel 7a Kamera-Erfolg. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie immer sehr interessant: Denn es gab Ausblicke auf Pixel Launcher-Updates, Leaks zum Pixel 8a, wir hinterfragen den Pixel Tracker-Release, berichten über das Kernel-Update und das Aus von Pixel Glass.. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zum Pixel 8a

Google wird im Frühjahr das Pixel 8a vorstellen, das vor allem durch den nachfolgenden Punkt in dieser Ausgabe noch einmal interessanter geworden ist. Schon jetzt gibt es viele Infos zum kommenden Budget-Smartphone, die wir euch im verlinkten Artikel zusammengetragen haben. Wer mit dem Gedanken des Pixel 7a-Kaufs spielt, möchte vielleicht noch etwas warten.

» Alles was zum Pixel 8a bekannt ist

Pixel 7a hat die beste Smartphone-Kamera

Das Pixel 7a hat laut eines etablierten Blindtests die beste Smartphone-Kamera. Und das noch vor den Pixel 8-Smartphones und allen anderen Smartphones der großen Hersteller. Schon dem Pixel 6a und dem Pixel 5a ist dieses Kunststück gelungen, sodass diese Top-Platzierung gar nicht so sehr überraschend ist.

» Pixel 7a gewinnt den Kamera-Blindtest









Kommt der Pixel Tracker?

Google wollte schon längst das globale Gerätenetzwerk ‚Mein Gerät finden‘ starten und passend dazu auch kompatible Hardware auf den Markt bringen. Doch der Start des Netzwerks verschiebt sich immer weiter, die Partner werden nicht begeistert sein und auch vom ominösen Pixel Tracker oder Nest Locator Tag haben wir schon längere Zeit nichts mehr gehört. Ob das Gerät überhaupt noch auf den Markt kommen wird?

» Kommt der Pixel Tracker / Nest Locator Tag noch?

Pixel-Displays werden größer

Die Pixel-Smartphones starten in diesem Jahr in die nächste Generation und nach allem was bisher bekannt ist, werden die Displays der Geräte bei allen Geräten wachsen. Das Wachstum ist zwar eher gering und muss nicht unbedingt auch größere Geräte bedeuten, aber es zeigt die Richtung, dass Google die Displays sicherlich nicht schrumpfen lassen will.

» Displays der Pixel-Smartphones werden größer

Pixel Launcher mit Google-Alternative

Im Pixel Launcher wird schon bald das lange Zeit undenkbare möglich sein: Nutzer sollen eine andere Suchmaschine als Google auswählen und als Standard festlegen können. Das ist Teil des Digital Markets Act der EU und somit eher erzwungen als freiwillig. Damit einher geht aber auch, dass die Google-Suchleiste von der Startseite verschwindet.

» Pixel Launcher ermöglicht bald Suchmaschinen-Auswahl

Großes Update für die Pixel-Smartphones

Es könnte rein technisch betrachtet eines der größten Pixel-Updates überhaupt werden: Google will den Kernel aller Smartphones gegen eine neue und vor allem gleiche Version austauschen. Bisher laufen alle Pixel-Smartphones auf unterschiedlichen Linux-Kerneln, spätestens ab Android 15 soll das vereinheitlicht werden.

» Pixel-Smartphones erhalten bald Kernel-Update









Pixel Glass auf dem Abstellgleis

Rechnet man den Vorgänger Google Glass mit ein, dann arbeitet Google schon seit einem Jahrzehnt an smarten AR-Brillen. Doch jetzt wird das Ganze erst einmal zu einem Ende kommen. Denn Google hat das Projekt nicht nur schon im Laufe des letzten Jahres langsam einschlafen lassen, sondern vor wenigen Tagen praktisch die Schliessung der gesamten AR-Abteilung bekannt gegeben. Damit ist auch Pixel Glass betroffen, das in der damals gezeigten Form nicht mehr auf den Markt kommen wird.

» Google lässt das Projekt Pixel Glass endgültig fallen

Pixel 8 kommt in neuer Farbe

Ganz frisch bekannt geworden: Das Pixel 8 soll schon in der nächsten Woche in einer neuen Farbe erscheinen, die von Google als „Minty Fresh“ bezeichnet wird.

» So sieht die neue Pixel 8-Farbe aus

