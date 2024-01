Google Maps: So könnt ihr die Navigation verbessern – Bluetooth-Beacon-Erkennung für Tunnel aktivieren

Die Google Maps Navigation gilt insgesamt als sehr zuverlässig und führt die Nutzer in den meisten Fällen auf dem optimalen Weg zum Ziel. Damit das funktionieren kann, ist die Navigation unter anderem auf exakte Standortdaten des Nutzers angewiesen, die aber nicht in allen Situationen zur Verfügung stehen. Heute zeigen wir euch, wie ihr die Navigation in Tunnels durch die Aktivierung der Beacon-Funktion erheblich verbessern könnt.



Bei der Google Maps Navigation spielt nicht nur die gut gepflegte Datenbank der Kartenplattform eine tragende Rolle, sondern natürlich auch die exakte Position des Nutzers zur Anzeige auf der Karte und dem zeitgerechten Ausspielen von Navigationsanweisungen. Die Positionsbestimmung erfolgt hauptsächlich per GPS, doch gerade in Tunnels kann dieses Signal oftmals nicht empfangen werden und somit sind Navis im Blindflug unterwegs und müssen auf andere Methoden zur Positionsbestimmung setzen (etwa durch Bewegungs- und Geschwindigkeitssensoren).

Google Maps unterstützt seit wenigen Tagen die Waze Bluetooth-Beacons, die von der Google-Schwester in vielen Ländern rund um die Welt in Tunnels installiert wurden. Diese können andere Bluetooth-Geräte in der Nähe mit Standortdaten versorgen und somit in diesen Bereichen das GPS mehr oder weniger ersetzen. Tatsächlich hat Google Maps diese Unternehmens-eigene Datenquelle lange Zeit ignoriert, aber damit ist es jetzt vorüber. Alle Infos zu diesen Beacons und der Umsetzung findet ihr im verlinkten Artikel.

Weil die Verbindung zu diesen kleinen Gadgets eine zusätzliche Berechtigung erfordert, ist die Funktion standardmäßig deaktiviert und muss daher durch den Nutzer einmalig aktiviert werden. Mir fällt kaum ein Grund ein, warum ihr das nicht nutzen solltet, daher ist es zu empfehlen, die folgenden Schritte einmalig durchzuführen und anschließend in vielen Ländern von einer exakten Positionsbestimmung im Tunnel zu profitieren.









So könnt ihr die Bluetooth Beacons-Nutzung aktivieren

Öffnet die Google Maps-App unter Android Tippt jetzt auf euer Profilbild Wählt im Menü den Punkt „Einstellungen“ Scrollt ein wenig nach unten zu den „Navigationseinstellungen“ Dort recht weit nach unten scrollen und den Punkt „Bluetooth-Beacons für Tunnel“ aktivieren Bei erster Aktivierung müsst ihr die Berechtigung erteilen Das war schon alles, das Feature ist aktiviert

Das Ganze ist schnell erledigt und fortan wird die Funktion dauerhaft aktiviert sein. Aktiv wird sie der Beschreibung nach nur in Tunnels, eine spätere Erweiterung auf andere Bereiche zur exakten Standortbestimmung ist aber sicherlich möglich. Dazu würden Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren und ähnliche große Innenbereiche gehören. Es ist nicht bekannt, ob Google Maps nur die Waze-Beacons erkennt oder auch die installierten Geräte anderer Anbieter abfragen kann.

