Google Pay: Viele neue Partner in Deutschland – diese Banken und Dienste unterstützen die Bezahlplattform

Wer heute mit dem Smartphone oder der Smartwatch bezahlt, wird auch in Deutschland nicht mehr schief angeschaut, sondern gehört zu einer weiterhin wachsenden Nutzergruppe von Google Pay und ähnlichen Diensten. Googles Bezahlplattform konnte zuletzt wieder einige neue Partner gewinnen, die sicherlich weiteres Wachstum mitbringen. Zum Beginn des Jahres wollen wir daher wieder einmal festhalten, mit welchen Banken und Dienstleistern Google Pay nach letztem Stand genutzt werden kann.



Google Pay ist vor bald sechs Jahren in Deutschland gestartet und kann auf diversen Wegen von praktisch allen Nutzern verwendet werden. An der grundlegenden Haltung einiger Banken und Sparkassen, die Plattform nicht zu unterstützen, hat sich bei den Betroffenen nicht viel geändert. Manche Institute setzen auf eigene Lösungen oder wollen diese zeitnah starten, sind aber dennoch bei Apple Pay zu finden, weil sie nach aktuellem Stand keine andere Möglichkeit haben, um iPhone-Nutzer zu erreichen. Dennoch wächst die Liste der Partner immer weiter und hat in den letzten Monaten einen großen Sprung gemacht.

Unter anderem kamen zuletzt als prominente Namen die Banken der Volkswagen-Gruppe dazu, ein großer Schritt war im vergangenen Jahr die Postbank oder auch der Bezahldienstleister Stripe. Mit Visa, Mastercard und Amex ist man hierzulande sehr gut aufgestellt und hat die wichtigsten Partner in diesem Bereich an Bord, um die ganze Bandbreite der Banken abzudecken – wenn diese denn wollen würden. Doch das ist leider nicht der Fall, wie ihr aus dem Zitat des Support-Dokuments entnehmen könnt. Dass Google um Feedback an die Banken bittet, zeigt schon, dass es da noch einige interne Blockaden bei den Geldhäusern gibt.

Warum können einige Karten in der App nicht als Zahlungsmethode für den Einkauf in Geschäften eingerichtet werden?

Ihre Bank entscheidet, ob eine Karte mit Google Pay verwendbar ist, und kann bestimmte Karten für mobiles Bezahlen sperren. Wenn Ihre Bank nicht in der Liste aufgeführt ist oder Ihre Karte nicht für mobiles Bezahlen eingerichtet werden kann, rufen Sie die Telefonnummer auf der Rückseite Ihrer Karte an, um Ihrer Bank Feedback zu geben.









Schauen wir uns einmal an, welche Banken nach letztem Stand mit dabei sind und ihren Kunden die Möglichkeit geben, die von ihnen ausgegebenen Kreditkarten bei Google Pay einzupflegen und entsprechend zur Zahlung zu verwenden.

Diese Banken unterstützen Google Pay

1822 Visa-Karten

Visa-Karten Advanzia Bank Mastercard Kreditkarte

Mastercard Kreditkarte Airwallex (Netherlands) B.V. Visa Debit und Prepaid

Visa Debit und Prepaid Audi Bank Direkt Kredit- und Prepaid-Karten von Visa

Kredit- und Prepaid-Karten von Visa Augsburger Aktienbank Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Barclaycard Visa-Kreditkarten

Visa-Kreditkarten BitPanda Visa-Debitkarten

Visa-Debitkarten boon. boon. Mastercard

boon. Mastercard Bunq Mastercard-Karten

Mastercard-Karten BW-Bank VISA- und Mastercard-Kreditkarten

VISA- und Mastercard-Kreditkarten C24 Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Citibank Europe Visa-Kreditkarten

Visa-Kreditkarten Clanq Visa-Debitkarten ( Neuer Partner )

Visa-Debitkarten ( ) comdirect Kredit- und Prepaid-Karten von Visa, Visa-Debitkarte

Kredit- und Prepaid-Karten von Visa, Visa-Debitkarte Commerzbank Alle Mastercard- und Visa-Karten

Alle Mastercard- und Visa-Karten Conotoxia Sp Visa Debit

Visa Debit Consors Finanz Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Consorsbank Visa-Karten

Visa-Karten Curve OS Limited Mastercard-Debitkarten

Mastercard-Debitkarten DKB Visa-Kreditkarten und Miles & More Mastercard

Visa-Kreditkarten und Miles & More Mastercard Ecommbx Limited Visa Prepaid

Visa Prepaid Foris MT Limited Visa Debit ( Neuer Partner )

Visa Debit ( ) Hanseatic Bank Visa-Kreditarte

Visa-Kreditarte Holvi Payment Services Oy Mastercard Business-Kredit- und Debitkarten

Mastercard Business-Kredit- und Debitkarten iCard Visa Debit, Kredit und Prepaid

Visa Debit, Kredit und Prepaid ING Visa-Karten

Visa-Karten ING-DiBa Visa-Karten

Visa-Karten JoomPay Visa-Prepaid

Visa-Prepaid Klarna Visa-Kreditkarten

Visa-Kreditkarten Landesbank Berlin Alle Karten

Alle Karten LBB Visa-Karten (unter anderem Amazon Visa )

Visa-Karten (unter anderem ) Mesh Pay Visa-Karten ( Neuer Partner )

Visa-Karten ( ) Monese Monese Karten

Monese Karten Multitude Mastercard Debit und Kreditkarten ( Neuer Partner )

Mastercard Debit und Kreditkarten ( ) N2 Capital AG Mastercard-Kredit

Mastercard-Kredit N26 Alle Mastercard-Debitkarten

Alle Mastercard-Debitkarten Netbank Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Noba Bank Group Visa-Kreditkarten ( Neuer Partner )

Visa-Kreditkarten ( ) Oldenburgische Landesbank Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Openbank Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Paynetics AD Mastercard-Debitkarten ( Neuer Partner )

Mastercard-Debitkarten ( ) PayrNet Mastercard Prepaid

Mastercard Prepaid PaySafe Payment Solutions Visa Debit

Visa Debit Pecunpay Visa Debit

Visa Debit Penta Visa-Karten

Visa-Karten Pleo Financial Services Mastercard Kreditkarte

Mastercard Kreditkarte Postbank Mastercard-Karten ( Neuer Partner )

Mastercard-Karten ( ) Quonto SA Mastercard-Debitkarten

Mastercard-Debitkarten Railsbank Visa Debit ( Neuer Partner )

Visa Debit ( ) Revolut Alle Karten

Alle Karten Revolut Payments UAB Visa Debit und Kreditkarten

Visa Debit und Kreditkarten Seat Bank Kredit- und Prepaidkarten von Visa

Kredit- und Prepaidkarten von Visa SFPMEI SAS Visa Debit

Visa Debit Skoda Credit Kredit- und Debitkarten von Visa

Kredit- und Debitkarten von Visa Solarisbank Visa Debit und Kreditkarten

Visa Debit und Kreditkarten Staxter Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Stripe Technologie Visa Debit, Kredit und Prepaid ( Neuer Partner )

Visa Debit, Kredit und Prepaid ( ) Swan Mastercard-Debitkarten

Mastercard-Debitkarten Tomorrow Visa-Karten

Visa-Karten Trade Republic Bank Visa-Debit ( Neuer Partner )

Visa-Debit ( ) Transact Payments Malta Limited Visa Kreditkarten

Visa Kreditkarten UAB ZEN.com Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Vivid Visa-Karten

Visa-Karten Viva Wallet Mastercard-Karten

Mastercard-Karten VIMpay Mastercard von VIMpay

Mastercard von VIMpay Volkswagen Bank Direct Kredit- und Prepaidkarten von Visa

Kredit- und Prepaidkarten von Visa Volkswagen Financial Services Visa-Karten

Visa-Karten Weststein Mastercard Prepaid

Mastercard Prepaid Wise Alle Karten









Unterstützte Konten und Dienste

PayPal Alle verknüpften und bestätigten deutschen Bankkonten

Alle verknüpften und bestätigten deutschen Bankkonten VIMPay Jedes bestätigte deutsche Bankkonto in Kombination mit einer virtuellen VIMpay-Mastercard

Leider fehlen nach wie vor einige große Namen auf der Liste, aber auch mit kleinen Schritten kommt man ans Ziel. Kleinere Banken machen zwar keinen echten Unterschied, aber natürlich baut jeder einzelne neue Partner immer mehr Druck auf die anderen Banken auf und lässt die Reichweite steigen. Weil auch die Finanzbranche mitten im Umbruch ist, ist es zum Teil verständlich, dass sich die Geldhäuser nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen lassen wollen. Wenn sich Sparkassen und Volksbanken eines Tages auf Google Pay einlassen, wäre das in Deutschland ein riesiger Schritt. Die Postbank ist schon ein sehr guter Anfang.

PayPal und Curve sind Googles Pays große Stärke

Bis die Banken-Problematik gelöst ist, was wohl noch viele Jahre dauern kann, hat Google Pay aber gleich zwei Asse im Ärmel: Zum einen PayPal und zum anderen die Plattform Curve. PayPal lässt sich direkt zu Google Pay hinzufügen und lässt sich, übrigens genauso wie VIMPay, als unterstützter Dienst einrichten. Eine bestätigte Bankverbindung in Deutschland ist notwendig, aber das sollte für einen deutschen Nutzer ja kein großes Problem sein. Mit Curve hingegen gibt es die Meta-Kreditkarte, die auf anderen Kreditkarten aufbaut.

[Google Support]

