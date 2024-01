Android Auto & Android Automotive: Viele Neuerungen auf Googles Infotainment-Plattformen + Google Built-in

Googles Infotainment-Plattformen Android Auto und Android Automotive stehen nach eigenen Angaben in weit über 200 Millionen Fahrzeuge bereit und können weiter wachsen. In diesen Tagen wurden eine ganze Reihe von Neuerungen angekündigt, mit denen man die Nutzung zukünftig noch einfacher und komfortabler machen sowie die Reichweite ausbauen will. Hier findet ihr einen schnellen Überblick.



Im Rahmen der CES haben viele Fahrzeughersteller größere Neuerungen rund um ihre Infotainment-System angekündigt, wobei vor allem die Künstliche Intelligenz sowie die Zusammenarbeit mit Partnern eine große Rolle gespielt hat. Interessanterweise war Google kaum vertreten, denn stattdessen arbeiten die großen Hersteller mit OpenAI, Microsoft oder Amazon zusammen oder basteln ihre eigenen Projekte. Dennoch gab es auch rund um Android Auto und Android Automotive einige Ankündigungen.

Neue Android Auto-Features für Elektrofahrzeuge

Der zunehmende Anteil von Elektrofahrzeugen zeigt sich auch bei Android Auto mit speziellen Features. Schon seit längerer Zeit gibt es gezielte Funktionen für E-Autos und in Kürze macht man einen großen Schritt, der mutmaßlich aber nur bei wenigen Nutzern ankommen wird: Google Maps soll über eine abenteuerliche Lösung die Batterie-Daten des Autos abfragen und diese für die Routenplanung und Navigation verwenden können.

Konkret geht es darum, dass Google Maps die Ladestopps einplanen kann, die Nutzer über ihre Reichweite informiert oder auch über den voraussichtlichen Rest-Akku nach der geplanten Fahrt informieren kann. Das lässt sich zwar auch im Auto selbst ablesen, aber durch die integrierte Planung von Google Maps entfaltet es erst seinen ganzen Vorteil.

» Android Auto zeigt Akkustand des E-Autos









Google Chrome und Google Maps-Routen in Android Automotive

Android Auto mag derzeit noch die weiter verbreitete Plattform sein, doch die Zukunft gehört dem Betriebssystem Android Automotive, das sowohl mit dem Aufsatz Google Built-in als auch als Grundkonstrukt in vielen Fahrzeugen zu finden ist. Jetzt hat man mehrere große Neuerungen für das Betriebssystem angekündigt, die im Laufe der nächsten Monate für viele Nutzer bzw. deren Fahrzeuge ausgerollt werden sollen. Zuerst für Volvo, Polestar und mutmaßlich Ford.

Die größte Neuerung ist sicherlich der Start von Google Chrome. Damit kommt ein vollwertiger Browser in die Fahrzeuge, der sich natürlich nur im Stand nutzen lässt. Das könnte die Tür für weitere Web-Apps oder Chrome-Integrationen öffnen. Als zweite große Neuerung wird Google Maps für Android einen neuen Button erhalten, mit dem sich eine geplante Route direkt an das Fahrzeug senden lässt. Außerdem hat man den Start von neuen Apps wie PBS Kids, Crunchyroll oder The Weather Channel angekündigt.

» Viele Neuerungen für Android Automotive

Digitaler Autoschlüssel wird erweitert

Der digitale Autoschlüssel ist seit einiger Zeit verfügbar, für die allermeisten Nutzer aber noch immer Zukunftsmusik. Das soll sich ändern, denn das Team von Google Wallet will das Android-Smartphone für immer mehr Nutzer zum Autoschlüssel machen. Neue Features oder konkrete Partner hat man zwar nicht angekündigt, aber die Reichweite soll ausgebaut und eine Reihe von Fahrzeugmarken für diese Nutzung gewonnen werden.

» Mehr Reichweite für den digitalen Autoschlüssel

Microsoft Teams für Android Auto

Keine Google-Ankündigung, aber eine relevante Microsoft-Ankündigung: Nachdem Google im vergangenen Jahr die Plattform Android Auto für weitere Kommunikations-Apps geöffnet hat und erste Apps wie Zoom gestartet sind, legt nun auch Microsoft nach. Im Februar soll Microsoft Teams für Android Auto starten und Gruppenkonversationen (Audio) während der Fahrt ermöglichen.

» Microsoft Teams kommt zu Android Auto









3D-Gebäude in Google Maps für Android Auto

Visuell die größte Änderung seit langer Zeit, die aber längst nicht allen Nutzern gefallen wird: Google Maps für Android Auto zeigt während der Navigation 3D-Gebäude auf der Karte, die wohl die Orientierung erleichtern soll. Geschmäcker sind verschieden, aber faktisch wird die Karte damit etwas überladen und es ist noch schwerer als bisher möglich, die Route der Navigation aus dem Augenwinkel zu nutzen. Alle Infos dazu sowie die gleiche Umsetzung für Google Maps am Smartphone findet ihr in den folgenden Artikeln:

» Android Auto & Google Maps: Navigation zeigt jetzt 3D-Gebäude – neue Darstellung im Rollout (Screenshots)

» Google Maps 3D: Navigation zeigt jetzt 3D-Gebäude auf der Karte – neue Ansicht wird verteilt (Screenshots)

—

Zwar keine News, aber dennoch eine unschöne Entwicklung gab es ebenfalls in den letzten Tagen zu lesen: Google wird wohl jegliche Smartphone-Ambitionen mit Android Auto einstellen und wir haben uns gefragt, was eigentlich das Grundkonzept von Android Auto auf dem Smartphone in den letzten vier Jahren gewesen ist.

[Google-Blog]