Google Maps 3D: Navigation zeigt jetzt 3D-Gebäude auf der Karte – neue Ansicht wird verteilt (Screenshots)

Die Kartenplattform Google Maps bietet seit vielen Jahren die Möglichkeit, Gebäude in 3D darzustellen und somit die Orientierung zu erleichtern (oder zu erschweren). Das gilt sowohl für die Kartenansicht als auch die Satellitenansicht. Vor wenigen Tagen wurde diese Funktionalität auch auf die Navigation ausgedehnt, die im aktivierten Modus ebenfalls die halbtransparenten 3D-Gebäude zeigt.



Wer die Google Maps-Navigation am Smartphone nutzt, dürfte in diesen Tagen eine Änderung feststellen, die vielleicht nicht von allen Nutzern begrüßt wird. Denn auch in der Navigation lassen sich jetzt 3D-Gebäude anzeigen, die neben den befahrenen Straßen bekanntlich sehr häufig vorkommen können. Dabei handelt es sich nicht um die texturierten Gebäude der Satellitenansicht, sondern um die halbtransparenten Umrisse in der Kartendarstellung.

Die Gebäude werden wie aus der Kartenansicht gewohnt dargestellt und zeigen ihre leicht detaillierten und halbtransparenten Umrisse. Die Straßen sind also weiterhin erkennbar, werden aber hauptsächlich durch die unterschiedlichen Farbgebungen der Straßen sichtbar. Zur Orientierung im Fahrzeug dürfte dieser Modus nicht unbedingt beitragen, bei der Fußgängernavigation sieht das hingegen schon wieder ganz anders aus. Meine Meinung: Im Auto störend, für Fußgänger praktisch.

Einen Umschalter in der Navigation gibt es nicht. Wer diese Ansicht aktivieren oder deaktivieren möchte, muss das vor der Navigation tun. Das Umschalten erfordert daher den Stopp und Neustart der Navigation.

