Google Files: Wichtig-Tab wird in Kürze eingestellt und alle Daten gelöscht – Nutzer müssen schnell reagieren

Der smarte Dateimanager Google Files ist weit verbreitet und dürfte von vielen Nutzern als Standard-App zur Dateiverwaltung oder zum Aufräumen des Speichers genutzt werden. Ein Datenverlust in einem Dateimanager würde man eher nicht erwarten, doch genau ein solcher könnte so manchem uninformierten Nutzer bald bevorstehen: Eine hierzulande nicht verfügbare Kategorie der App wird eingestellt und die darin enthaltenen Daten gelöscht.



Indische Nutzer von Google Files können seit gut einem Jahr den „Important“-Tab von Google Files nutzen, in dem sich wichtige Dateien für den schnellen Zugriff ablegen lassen. Hierzulande stand diese Funktion niemals zur Verfügung und wurde daher auch nicht global angekündigt, doch die Funktionsweise scheint etwas merkwürdig: Denn es handelt sich dabei nicht um eine Favoritenfunktion, sondern um einen separaten Bereich zur Ablage von Dateien. Das bedeutet, dass diese dahin verschoben werden. Jetzt hat ein Teardown ergeben, dass das Feature in Kürze eingestellt wird:

The Important tab on Files will no longer be available from 15 February 2024. Your saved documents in the Important tab will be permanently deleted from Files after this date.

To save a copy of your documents, use the Share option to do so before 15 February 2024.