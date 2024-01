Pixel Launcher: Google integriert Passwortmanager in die Suchfunktion – ermöglicht schnelleren Aufruf

Mit einem der letzten großen Updates des Pixel Launcher wurde die Suchfunktion deutlich ausgebaut, die nicht mehr nur installierte Apps und Websuche-Ergebnisse findet, sondern auch zusätzliche Features. Jetzt hat man eine einfache Möglichkeit geschaffen, den Google Passwortmanager über diese Auflistung aufzurufen. Es erfordert allerdings ein kurzes Scrollen.



Die Suchfunktion des Pixel Launcher findet seit einiger Zeit auch Systemfunktionen und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Features, für die man sich sonst durch einige Systemmenüs hangeln müsste. Dazu gehört jetzt auch der Google Passwortmanager, der im vergangenen Jahr erheblich an Relevanz gewonnen hat und mit vielen neuen Funktionen ausgebaut wurde. Der Zugriff auf diesen ist jetzt über die Suchfunktion des Pixel Launcher möglich.

Gebt einfach „Passwort“ in das Suchfeld ein und schon sollte die Verknüpfung zum Passwortmanager in den Suchvorschlägen auftauchen. Allerdings scheint dieser nicht relevant genug für einen Schnellzugriff zu sein, sodass ihr einmal unter die vorgeschlagenen Suchanfragen scrollen müsst. Dennoch geht das schneller als der Aufruf über die Google-Einstellungen oder gar die Nutzung der Browserversion. Probiert das einfach einmal aus, für so manche Aktionen kann die Pixel Launcher-Suche einen schnellen Einstieg bieten.

Der Rollout hat erst kürzlich begonnen und es ist gut möglich, dass ihr noch einige Tage warten müsst, bis es auf allen Geräten angekommen ist.

