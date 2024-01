Android Auto: Google Maps Navigation zeigt jetzt 3D-Gebäude – neue Darstellung wird getestet (Screenshot)

Für viele Nutzer von Android Auto dürfte die Google Maps Navigation zu den Standard-Apps gehören, die zur Unterstützung der Fahrt genutzt werden. Jetzt zeigt sich das jüngste Update mit den 3D-Gebäuden erstmals an der Oberfläche der Infotainment-Plattform, dürfte dort aber sicherlich nicht allen Nutzern gefallen. Die Navigation zeigt die Gebäude in unterschiedlichsten Formen.



Seit wenigen Tagen sehen viele Google Maps-Nutzer 3D-Gebäude in der Navigation, die die Orientierung erleichtern sollen. Das gilt offenbar nicht nur für die Smartphone-Oberfläche, sondern auch für die vom Smartphone gesteuerte Android Auto-Oberfläche von Google Maps. Seit einigen Tagen berichten Nutzer von einer veränderten Navigationsdarstellung, die im 3D-Modus auch die Umrisse der Gebäude enthält. Auf dem folgenden Screenshot ist das zu sehen.

Die Gebäude werden automatisch halbtransparent dargestellt, so wie in der Smartphone-Variante. Außerdem werden sie wohl noch ein ganzes Stück transparenter, wenn sie den Blick auf die Route versperren würden – was gerade in Städten mit großen Gebäuden ein Problem sein kann. Ob das während der Fahrt wirklich zur Orientierung beiträgt oder nicht eher verwirrt, muss jeder für sich selbst entscheiden – ich persönlich würde es eher als störend empfinden. Es kann an der dunklen Oberfläche oder der ungünstigen Position liegen, aber mit obigem Bildausschnitt könnte man wohl kaum sinnvoll navigieren, wenn man das Display nur im Augenwinkel hat.

Bisher wurde diese neue Darstellung noch nicht angekündigt und es scheint sich eher um einen breiteren Testlauf zu handeln. Auch Nutzer aus Deutschland haben die neue Oberfläche bereits zu Gesicht bekommen.

Letzte Aktualisierung am 29.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]