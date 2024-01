Android Auto: Start von Microsoft Teams in Kürze – ermöglicht Audio-Meetings während der Fahrt

Die Infotainment-Plattform Android Auto wird nicht nur zur Navigation oder als erweitertes Display für Benachrichtigungen genutzt, sondern bei immer mehr Nutzern auch zur Kommunikation innerhalb von Gruppen. Nachdem sich Google für weitere Apps in diesem Bereich geöffnet hat, soll in Kürze Microsoft Teams für Android Auto starten und einige Funktionen bieten.



Google hat Android Auto im vergangenen Jahr für weitere Kommunikations-Apps rund um die Sprachtelefonie geöffnet, wobei von den angekündigten ersten Partnern WebEx und Zoom bereits gestartet sind. In Kürze wird Microsoft Teams dazustoßen, das laut offizieller Ankündigung im Februar starten und die Kommunikation per Sprache auf die Infotainment-Plattform bringen soll. Natürlich in deutlich eingeschränktem Funktionsumfang:

Teams on Android Auto lets you easily join meetings from the calendar view, quickly call your speed dial contacts and see your recent calls on your Android phones.