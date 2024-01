Android: Smartphone-Hersteller setzen auf Foldables – aber Nutzer sehen darin offenbar keinen Sinn (Studie)

Mit Ausnahme von Apple haben alle großen Smartphone-Hersteller mittlerweile Foldables in der Produktpalette, darunter natürlich auch Google mit dem Pixel Fold sowie Branchenprimus Samsung mit gleich zwei Produktlinien. Doch während die Hersteller große Hoffnungen in den Markt der faltbaren Smartphones setzen, scheint die Begeisterung bei den Nutzern noch immer nicht angekommen zu sein. Ob sich das noch ändert?



Samsung hat mittlerweile die fünfte Foldable-Generation auf dem Markt, andere Hersteller haben ebenfalls schon mehrere Foldable-Generationen veröffentlicht und mit dem Google Pixel Fold ist im vergangenen Jahr auch der Android-Entwickler eingestiegen. Google hat viel Aufwand in die Entwicklung des Pixel Fold sowie in die Foldable-Kompatibilität von Android gesteckt und Samsung sieht in den Geräten bis 2026 gar die Ablöse des klassischen Smartphones. Anfang 2024 muss man allerdings sagen, dass wir davon noch sehr weit entfernt sind.

Laut den Marktforschern von Counterpoint Research sind Foldables für maximal ein Prozent aller Smartphone-Verkäufe verantwortlich. Gerade einmal 16 Millionen Geräte sollen im Jahr 2024 verkauft werden – bei der mittlerweile recht großen Auswahl viel zu wenig. Und so ist die folgende Analysten-Aussage sicherlich zielsicher: „Ich frage mich, ob es derzeit zu viele Produkte gibt, die zu wenig Marktanteile jagen.“

Der Markt leidet laut Einschätzung der Analysten unter mehreren Schwierigkeiten: Die Geräte sind einfach noch zu teuer, potenziell zu anfällig auf Beschädigungen und Schwachstellen und der wichtigste Grund: Es gibt eigentlich keinen wirklich überzeugenden praktischen Nutzen, der den Kauf eines solchen Geräts zum doppelten Preis eines normalen Smartphones rechtfertigt. Mehr noch: Viele Nutzer, die schon einmal ein Foldable hatten, haben sich später wieder ein normales Gerät gekauft. Klingt noch nicht nach dem bevorstehenden ganz großen Durchbruch…

[Ars Technica]