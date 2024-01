Pixel-Smartphones: Neue Google-App soll eSIM-Umstieg erleichtern – Conversion Tool kommt (Teardown)

Jedes Smartphone mit Zugang zum Mobilfunknetz benötigt eine SIM-Karte, die unter anderem zur Identifizierung des Geräts gegenüber des Netzwerks dient. Während diese viele Jahre lang in physischer Form in das Smartphone geschoben werden musste, verbreitet sich seit einiger Zeit auch die eSIM als digitale Version. Ein Teardown der aktuellen Android 14 Beta zeigt jetzt, dass Google an einem Conversion-Tool arbeitet.



Während sich so manche Netzbetreiber lange Zeit gegen die eSIM gestemmt haben, ist diese mittlerweile etabliert und wird die physische Variante in absehbarer Zeit vollständig ersetzen. Um diese Übergangszeit zu erleichtern und den Umstieg zu ermöglichen, dürfte auch Google in Kürze ein „eSIM Conversion Tool“ für die Pixel-Smartphones veröffentlichen. Dieses zeigt sich auf dem folgenden Screenshot sowie durch eine Reihe von Strings, die im Rahmen eines Teardowns entdeckt wurden.

You can convert your SIM card into an eSIM and transfer it to this phone. After it’s been converted, your SIM card can’t be used again.

SIM converted | Can’t convert SIM

Your [Carrier] SIM card can’t be converted to an eSIM. You can contact [Carrier] for help.

Something went wrong with converting your eSIM. To fix the problem, contact [Carrier]