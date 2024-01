Android 14: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der dritten QPR2 Beta – Vorschau auf Pixel Feature Drop

Google hat am Mittwoch die neue Android 14 QPR2 Beta 3 veröffentlicht, die bereits für alle registrierten Pixel-Nutzer freigegeben wurde und eine Reihe von Neuerungen im Gepäck hat. Während Google fast schon traditionell kaum Neuerungen verkündet, haben frühe Nutzer einen ganzen Schwung an Verbesserungen und Änderungen gefunden. Hier findet ihr alles Wichtige im Überblick.



Überraschend früh hat Google am Mittwoch die Android 14 QPR2 Beta 3 veröffentlicht, die nach aktuellen Plänen eigentlich die letzte Beta vor dem Release Anfang März sein sollte. Ob es tatsächlich dabei bleibt, es noch eine vierte Beta geben wird oder auch Android 14 QPR2 früher als erwartet veröffentlicht, bleibt abzuwarten. Hier fassen wir euch alle wichtigen Neuerungen dieser Version zusammen.

Kleine Zwischenablage-Vorschau

Wenn sich ein kurzer Text in der Zwischenablage befindet, dann kann dieser jetzt auszugsweise direkt in der Symbolleiste gezeigt werden. Das gilt allerdings nur dann, wenn eine Tastatur geöffnet ist und somit ohnehin eine Texteingabe ansteht. Ist keine Tastatur geöffnet, wird weiterhin nur das Icon ohne die Textvorschau gezeigt.









Neue Icons auf dem Sperrbildschirm

Auf dem Wetter-Sperrbildschirm können jetzt zwei neue Icons im farblich passenden Design gezeigt werden. Ein aktivierter Bitte-nicht-stören-Modus wird genauso gezeigt wie ein aktiver Wecker.

Google Assistant Medien-Empfehlungen

Spannendes Detail, vor allem im Zuge der Google Assistant-Streichungen: Aus den Medienempfehlungen wurden jetzt die „Assistant“-Medienempfehlungen. Funktionell hat sich noch nichts geändert, aber zukünftig soll wohl der Google Assistant die Quelle sein.

Dein Pixel ist auf dem neuesten Stand

Der zuletzt schon mit einer vorherigen QPR Beta eingeführte Bildschirm „Dein Pixel ist auf dem neuesten Stand“ wurde nach einiger Zeit wieder zurückgezogen und feiert jetzt ein Comeback. Es ist eine deutlich schickere Darstellung des aktuellen Update-Status.









Neue Bluetooth-Schnelleinstellungen

Das wird viele Nutzer freuen, andere vielleicht wiederum nicht: Ein Tap auf das Bluetooth-Symbol in den Schnelleinstellungen legt jetzt nicht mehr nur den Schalter um, sondern öffnet ein neues Overlay. In diesem lässt sich Bluetooth aktivieren/deaktivieren oder eine Verbindung zu einem der aufgelisteten Geräte in der Umgebung aufbauen.

Pixel Reparaturmodus

Der vor einigen Wochen im Zuge des Pixel Feature Drop für Dezember angekündigte Pixel-Reparaturmodus ist bisher nicht offiziell gestartet und zeigt sich erstmals in der QPR2 Beta 3.

[9to5Google]