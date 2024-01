Android 14: Google bringt neue Feature Drop Beta für die Pixel-Smartphones; Android 14 QPR2 Beta 3

Fast vier Wochen nach der letzten Vorabversion hat Google jetzt die nächste Android 14 Beta der QPR-Schiene veröffentlicht, die uns laut offiziellem Plan noch bis März begleiten und möglicherweise einige neue Features bringen wird. Die Beta, auch als ‚Feature Drop Beta‘ bezeichnet, wird bis Anfang Dezember laufen. Der Rollout beginnt ab sofort für alle Pixel-Smartphones, die sich im Beta-Channel befinden.



So mancher Pixel-Nutzer durfte sich im Dezember über den Rollout von Android 14 QPR1 freuen, doch Google hat schon vorher nachgelegt und hat jetzt erneut geliefert. Denn man hat jetzt die dritte Beta der QPR2-Schiene veröffentlicht und könnte damit erneut den Turbo einlegen, der vielleicht in einem frühen Release gipfelt – denn es sind maximal drei Major-Betas geplant. Mehr dazu in diesem Artikel. Jetzt legt man mit dem neuen Release nach, der eine Reihe von Problemen behebt. Die Android 14 QPR2 Beta 3 gilt als Vorabversion für den kommenden Feature Drop-Release und soll die folgenden Stolpersteine aus der Welt schaffen:

Es wurde ein Problem behoben, das manchmal dazu führte, dass Gesten mit mehreren Fingern nicht mehr funktionierten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich der Bildschirm des Geräts zunächst nicht einschaltete, wenn zweimal auf den Bildschirm getippt oder die Ein-/Aus-Taste gedrückt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, das während der Videowiedergabe manchmal zu einer höheren CPU-Auslastung als üblich führte.

Es wurde ein Systemproblem behoben, das manchmal zu schlechter Audioqualität oder höherem Stromverbrauch beim Telefonieren führte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Tastatur immer angezeigt wurde, auch wenn die Einstellung „Nach oben wischen, um die Suche zu starten“ in den Systemeinstellungen deaktiviert war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es manchmal zu keiner haptischen Rückmeldung kam, wenn ein Benutzer das Gerät mit seinem Fingerabdruck entsperrte.

Es wurde ein Problem bei Pixel Fold-Geräten behoben, bei dem sich manchmal, nachdem ein Benutzer das Gerät im zusammengeklappten Zustand entsperrt hatte, das Innendisplay nach dem Aufklappen des Geräts nicht einschaltete.

Verschiedene Probleme wurden behoben, die sich auf Systemstabilität, Leistung, Konnektivität, Kamera und Zugänglichkeit auswirkten.









Von Entwicklern gemeldete Problem: Es wurde ein Problem behoben, bei dem SPIR-V-Sequenzen von OpShiftLeft gefolgt von OpShiftRight nicht die erwarteten Ergebnisse für die ARM Vulkan-Treiberversionen 43.0 und 44.0 lieferten. ( Problem Nr. 314048080 )

Es wurden Probleme behoben, die bei einigen Geräten manchmal zu Unterbrechungen der Bluetooth-Verbindung führten. ( Ausgabe Nr. 315324137 , Ausgabe Nr. 317798832 )

Es wurden Probleme behoben, die manchmal dazu führten, dass ein Gerät abstürzte oder nach dem Neustart nicht mehr reagierte. ( Ausgabe Nr. 317282987 , Ausgabe Nr. 316689583 , Ausgabe Nr. 316188779 )

Es wurden Probleme behoben, die in einigen seltenen Fällen dazu führten, dass Geräte im Leerlaufmodus neu gestartet wurden. ( Ausgabe Nr. 316903919 , Ausgabe Nr. 316557374 )

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Live-Hintergrundbilder nicht mehr animiert wurden. ( Problem Nr. 312869160 )

Es wurde ein Problem behoben, das in einigen Fällen die Aktivierung von Google Assistant verhinderte. ( Problem Nr. 311934282 )

Die Beta kann auf allen Pixel-Smartphones zwischen Pixel 5a und Pixel 7a sowie auf das Pixel Fold und Pixel Tablet heruntergeladen werden. So könnt ihr die Android 14 QPR1 Beta installieren.

Letzte Aktualisierung am 10.01.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Android Developers Blog]