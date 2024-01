Viele neue Google-Produkte stehen vor der Tür: Diese Apps, Geräte und Plattformen kommen im Jahr 2024

Das Jahr 2024 hat begonnen und wird in den nächsten 12 Monaten mit Sicherheit sehr viele Neuerungen rund um Google bereithalten, darunter natürlich auch viele neue Produkte in Form von Apps, Plattformen oder Geräten. Normalerweise hält Google die Entwicklung neuer Produkte bis zu einem gewissen Punkt unter Verschluss, aber natürlich gibt es bekannte Produktzyklen, bereits angekündigte Produkte oder durch Leaks untermauerte Produkte, die ich in diesem Artikel einfach einmal zusammenfassen möchte: Das kommt 2024.



Google hat ein enorm großes Produktportfolio und wird dieses auch 2024 weiter wachsen lassen. Es wird ganz neue Produkte geben, Nachfolgeprodukte, neue Generationen oder Erweiterungen bestehender Produkte. Es braucht keine Glaskugel, um schon am 1. Januar eine lange Liste von Produkten aufzustellen. Treue Leser dieses Blogs werden in diesem Artikel vermutlich keine Überraschung finden, aber für alle anderen ist es, denke ich, ein schöner Ausblick auf das kommende Jahr.

Android 14 QPR2

Mit Android 14 QPR2 wird Google im März 2024 die dritte Android 14-Version auf den Markt bringen – der oftmals sogenannte ‚Feature Drop Release‘. Die erste Beta wurde bereits im November 2023 veröffentlicht und im Laufe der nächsten Woche können wir mit der nächsten Beta rechnen. Ob es danach eine weitere Android 14 QPR geben wird oder man direkt in die Android 15 Beta einsteigt, lässt sich noch nicht mit letzter Sicherheit sagen.

Android 15

Nach Android 14 kommt Android 15, das wird niemanden überraschen. Schon heute sind erste Infos zu Android 15 bekannt, denn dank der Zwischen-Betas ist die Android-Entwicklung ein stetiger Fluß und es gibt kaum noch echte Abgrenzungen zwischen den Versionen. Darf man damaligen Leaks glauben, trägt die neue Version 15 die interne Bezeichnung Vanilla Ice Cream. Offiziell wird es aber einfach nur als Android 15 bezeichnet werden.









Neuer Google Chrome-Zyklus

Alle vier Wochen veröffentlicht Google eine neue Chrome-Version und wird diesen immer schnelleren Zyklus natürlich auch im Jahr 2024 fortsetzen. Mittlerweile mit Canary, Dev, Beta, Early Stable und der für alle Nutzer ausgerollten stabilen Version. Auch in diesem Jahr werden wir daher mindestens 12 neue Chrome-Releases sehen und der Browser wird viele neue Möglichkeiten erhalten. Während man sich im vergangenen Jahr stark auf den „Chrome Design Refresh“ konzentriert hat, dürfte es für 2024 vor allem die Künstliche Intelligenz sein.

Mein Gerät finden

Eigentlich war der Start schon für Spätsommer 2023 geplant, doch daraus ist bekanntlich nichts geworden – aber 2024 wird es endlich soweit sein. Google könnte schon in wenigen Wochen den Startschuss für den umfangreichen Neustart von ‚Mein Gerät finden‘ geben, das zu einem globalen Gerätenetzwerk ausgebaut werden wird. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen anlässlich der erwarteten erneuten Ankündigung noch einmal alle Informationen zu ‚Mein Gerät finden‘ zusammengefasst.

Künstliche Intelligenz

2023 war für Google DAS Jahr der Künstlichen Intelligenz, denn man hat viele über lange Zeit zurückgehaltene Technologien auf den Markt gebracht oder zumindest für erste kleine Nutzergruppen zugänglich gemacht. Google ist schon seit acht Jahren eine „AI First“-Company, wie man es selbst bezeichnet, viel war davon aber nicht spürbar gewesen. 2023 hat sich das geändert und nachdem man die ersten Schritte getan hat, wird es 2024 sicherlich nochmal genauso knallen und viele neue Produkte und Verbesserungen hervorbringen.

Vor allem die kürzliche Ankündigung von Gemini lässt erwarten, dass auf Basis dessen auch die bestehenden Produkte noch einmal ein ganzes Stück smarter werden.

Pixie

Die Pixel-Smartphones werden einen ganz neuen KI-Sprachassistenten erhalten, der mit dem Google Assistant nicht viel zu tun haben wird und auch keine Verbindung zu Bard haben dürfte. Stattdessen soll es ein ganz neues Produkt sein, das mit der Gemini Basis-KI arbeiten und den Nutzern den Alltag erleichtern kann. Alles was bisher darüber bekannt ist und in welche Richtung es gehen könnte, findet ihr ausführlich in diesem Artikel.









Pixel 8a

Das Pixel 8a wird die Nachfolge des Pixel 7a antreten und als Budget-Ableger des Pixel 8 und zum Teil auch des Pixel 8 Pro an den Start gehen. Interessanterweise gibt es über die a-Serie stets deutlich weniger Leaks als zu allen anderen Smartphones, was wohl an der sehr ähnlichen Bauweise und damit deutlich geringeren Entwicklungsaufwand liegen dürfte. Wir erwarten, dass das Pixel 8a im Mai vorgestellt und zwischen Juni und August auf den Markt gebracht wird. Alles was bisher bekannt ist, findet ihr in diesem Artikel.

Pixel 9 / Pixel 9 Pro

Auf den Pixel 9-Smartphones ruhen schon jetzt hohe Erwartungen, denn schon die Pixel 6-Smartphones waren zur damaligen Zeit nahezu perfekt, die Pixel 7-Smartphones konnten das noch einmal toppen und die Pixel 8-Smartphones gelten als eine der besten Google-Smartphones aller Zeiten. Dementsprechend sind die Erwartungen für die neunte Generation nicht unbedingt gering. Es gibt bereits viele Infos zu den Pixel 9-Smartphones, die wir nicht vor Oktober erwarten.

Pixel Fold 2

Mit dem Pixel Fold kam im vergangenen Jahr das erste faltbare Google-Smartphone auf den Markt, das für eine erste Generation recht gute Kritiken einstecken konnte. Natürlich gibt es noch viele Baustellen und man setzt sich nicht gleich an die Spitze des gesamten Marktes, aber dennoch ist es ein solides Gerät, das in diesem Jahr recht wahrscheinlich einen Nachfolger erhalten wird. Dann vielleicht auch mit Stifteingabe und einem verbesserten Display.

Pixel Tablet 2

Das erste Pixel Tablet hat lange auf sich warten lassen, doch im vergangenen Jahr ist es endlich gestartet. Doch die lange Wartezeit hat sich nicht gelohnt, denn das Gerät kam überhaupt nicht gut an. Es ist kein gutes Tablet, kein gutes Smart Display, kein gutes Gesamtprodukt und dann auch noch viel zu teuer. Irgendwie passend zu den Tablet-Erfolgen im Android-Ökosystem der letzten Jahre (Ausahmen bestätigen die Regel). Es ist also sehr viel Luft nach oben und ein Pixel Tablet 2 dürfte gesetzt sein. Dann vielleicht auch in der zuvor erwarteten Pro-Version, die einfach nur als starkes Tablet auftreten könnte.

Pixel Watch 3

Recht überraschend hat Google im vergangenen Jahr die Pixel Watch 2 auf den Markt gebracht und mit dieser im Gesamtpaket sehr stark im Vergleich zur ersten Generation nachgelegt. Genau ein solcher Nachfolger, wie man sich ihn auch vom Pixel Tablet 2 oder Pixel Fold 2 wünschen würde. Eine dritte Generation steht außer Frage, wird aber sicherlich bis Herbst 2024 auf sich warten lassen.

Tensor G4

Eine neue Pixel-Generation bedeutet seit 2021 auch eine neue Tensor-Generation. Mit den Pixel 9-Smartphones wird Google den SoC Tensor G4 einführen, über den bisher nur wenig bekannt geworden ist. Erneut dürfte man sich auf die seit der ersten Generation gesetzten Schwerpunkte KI, Sicherheit und Bildverarbeitung konzentrieren. Vielleicht geht es aber auch langsam einen Schritt in Richtung Unabhängigkeit, denn bisher entwickelt man das Produkt zusammen mit Samsung. Mit der fünften Generation, die wir mit den Pixel 10-Smartphones im Jahr 2025 erwarten, will man sich ganz neu aufstellen. Das wiederum könnte nur einen kleinen Entwicklungsschritt für Tensor G4 bedeuten.

Pixel Glass

Ab hier wird es spekulativ: Google hat schon im Mai 2022 eine neue AR-Brille in Aussicht gestellt, die mutmaßlich in diesem Jahr als Pixel Glass auf den Markt kommen und die Nachfolge des vor zehn Jahre eingestellten Produkts Google Glass antreten soll. Diesmal sind die Ziele realistischer gesteckt, es geht mehr um den Nutzen als die Spielerei, man hat technisch mit Glass Enterprise nachgelegt und sich sicherlich endlich ein tragfähiges Konzept überlegt. Allerdings wurde das Projekt im vergangenen Jahr beerdigt, aber sicherlich nicht die gesamten AR-Ambitionen.









Chromecast 2024

Ein neuer Chromecast ist überfällig, denn der letzte große Release liegt mehr als drei Jahre zurück – die abgespeckte HD-Version aus dem Jahr 2022 kann man kaum mitzählen. Was wir von einem neuen Chromecast erwarten können, ist noch nicht ganz klar. Es gibt zwar erste Infos zum neuen Chromecast, aber ob und wann dieser wirklich kommt, steht insgesamt noch in den Sternen.

Fuchsia?

Kein Jahr ohne Fuchsia-Hoffnung: Google schraubt seit Jahren am neuen Betriebssystem, das auch in diesem Jahr nur sehr kleine Fortschritte gemacht hat und sich weiterhin nicht für Endnutzer zeigt. Betonung auf „zeigt“, denn auch wenn es mittlerweile auf zwei Smart Display-Modellen vorinstalliert ist und auf Smart Speaker kommen soll, interagieren Nutzer nicht direkt damit. Doch für diesen bescheidenen Einsatz hat man es sicherlich nicht entwickelt.

Ich halte einen größeren Release von Fuchsia mittlerweile für extrem unwahrscheinlich. Aber allein schon aus traditionellen Gründen und weil das Projekt sich rein faktisch kaum verändert hat, darf es zum Abschluss dieser Auflistung natürlich nicht fehlen.

Letzte Aktualisierung am 8.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!