Android: Neue Infos zur Akku-Gesundheit kommen – Ladevorgänge, Akku-Alter und mehr (Teardown)

Wenn es beim Smartphone ein Verschleißteil gibt, auf das die Nutzer gut aufpassen sollten, dann ist es der Akku. Android kann die Nutzer mittlerweile nicht nur über den Akkustand informieren, sondern auch über den Zustand der Batterie, die Ladevorgänge und weitere Statistiken. Mit Android 15 dürfte dieser Bereich erweitert werden, denn die aktuelle QPR-Beta zeigt die Vorbereitung weiterer Informationen.



Der Akku-Bereich in den Einstellungen von Android kann sehr interessant sein, sowohl wenn das Smartphone noch recht neu ist und vor allem dann, wenn der Akku langsam beginnt nachzulassen. Bisher finden sich dort vor allem Nutzungs- und Ladestatistiken sowie Prognosen, aber da geht noch einiges mehr. In der aktuellen Android 14 QPR2 Beta 2 zeigt sich jetzt, dass man die Nutzer zukünftig mit noch mehr Informationen versorgen will.

So soll es die Möglichkeit geben, ein Datum für den Akku zu erhalten, wobei bisher aber nicht ganz klar ist, ob es sich um das Produktionsdatum oder das Datum der ersten Nutzung handelt. Außerdem kommt eine „Battery health“-Anzeige mit der aktuellen Einschätzung und Tipps sowie ein Zähler für die Anzahl der bisherigen Ladevorgänge. Allesamt nützliche Informationen, wenn man sie denn benötigt und sich ein wenig für das Akku-schonen interessiert.

Es ist zwar in der Android 14 QPR2 Beta 2 enthalten, aber die Bastler gehen davon aus, dass es nicht vor Android 15 ausgerollt wird.

