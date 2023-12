Google Chrome: Synchronisierung von Tabgruppen kommt – neues Feature wird für alle Nutzer ausgerollt

Um etwas mehr Übersicht in der Tabflut zu ermöglichen, hat Google Chrome schon vor längerer Zeit die Tabgruppen eingeführt, die in wenigen Schritten erstellt werden können. Allerdings endete der Komfort bisher beim Gerätewechsel, denn die Tabgruppen wurden nicht synchronisiert. Das ändert sich in Kürze, denn Nutzer werden die Möglichkeit haben, einzelne Tabgruppen über die Cloud zu synchronisieren.



Google Chrome synchronisiert standardmäßig ständig die geöffneten Chrome-Tabs, sodass sich bei einem Gerätewechsel sehr leicht die Smartphone-Tabs am Computer oder umgekehrt abrufen lassen. Bisher gilt das allerdings nur für die Tabs selbst und nicht für deren Reihenfolge, Pin-Status oder auch die Tabgruppen. Letztes wird sich in Kürze ändern, denn im Laufe der nächsten Wochen wird die Tabgruppen-Synchronisierung für alle Nutzer freigeschaltet.

Interessanterweise werden Nutzer die Möglichkeit haben, die Synchronisierung für jede Gruppe einzeln entscheiden zu können. Es lässt sich also Gruppe A synchronisieren und Gruppe B wiederum nicht. Mit Tabs oder Browserfenstern ist das bisher nicht möglich, denn dort gibt es nur eine vollständige Synchronisierung oder gar keine Synchronisierung. Ein echter Einsatzfall für die Teil-Synchronisierung fällt mir zwar nicht in, aber so manch ein Nutzer wird das sicherlich praktisch finden.

Angekündigt wurde das neue Feature für Chrome 120, der schon vor zwei Wochen für alle Nutzer ausgerollt wurde. Die serverseitige Freischaltung sollte also nicht mehr all zu lange auf sich warten lassen.

