Googles CES 2024: Die wichtigsten Ankündigungen rund um Android, Android Auto, Chromecast, Fast Pair & Co

Google war in dieser Woche, so wie viele große Tech-Unternehmen, auf der CES 2024 in Las Vegas präsent und hat die ersten wichtigen Ankündigungen des Jahres veröffentlicht. Diese drehten sich überraschenderweise nicht um KI oder Bard, sondern ausschließlich rund um Android. Was Google alles anlässlich der CES 2024 angekündigt hat, findet ihr hier noch einmal in der schnellen Zusammenfassung.



Die CES ist stets das erst große Event des Jahres und lockt seit jeher die großen Tech-Firmen sowie die Fachwelt an. Auch Google ist seit vielen Jahren auf der Messe vertreten, die sich mal um Android und mal um den Google Assistant gedreht hat. In diesem Jahr hätten wir eigentlich große KI-Ankündigungen erwartet, denn Bard und Co sind in den Startlöchern, aber dazu kam es erst einmal nicht. Jetzt konzentrieren wir uns aber darauf, was es gegeben hat:

Nearby Share wird zu Quick Share

Es wurde bereits vorab spekuliert und jetzt hat man es offiziell angekündigt: Das mühsam aufgebaute Teilen-Framework Nearby Share wird in Kürze schon wieder Geschichte sein und stattdessen durch Quick Share ersetzt. Die Namensgleichheit mit dem Samsung-Produkt ist kein Zufall, denn tatsächlich legen Google und Samsung ihre Plattformen zusammen, wobei Samsungs Marketing offenbar die besseren Argumente hatte. Denn sowohl das neue Logo als auch der Name stammen von Samsung.

Der Umstieg auf Quick Share soll schon in den nächsten Wochen erfolgen und im Laufe des Februar überall dort ankommen, wo schon jetzt Googles Nearby Share zu finden gewesen ist.

Android Auto zeigt Akkustand von E-Fahrzeugen

Android Auto erhält eine etwas abenteuerliche Anbindung an Elektrofahrzeuge und bekommt dadurch die Möglichkeit, den Akkustand des Fahrzeugs zu zeigen und diesen während der Routenplanung sowie Navigation zu verwenden. Sowohl Routenplanung als auch Navigation planen daraufhin entsprechende Stopps ein, um optimal zum Ziel zu kommen.

» Android Auto zeigt den Akkustand von Elektrofahrzeugen

Fast Pair für Chromecast und Google TV

Mit Fast Pair lassen sich Bluetooth-Geräte sehr schnell anbinden, sozusagen das moderne Plug & Play für drahtlose Verbindungen. Jetzt erweitert Google dies auf den Chromecast und ermöglicht es somit, Kopfhörer per Knopfdruck an Google TV anzubinden.

» Google bringt Fast Pair auf den Chromecast

Android Automotive: Chrome, Maps-Routenplanung und mehr

Auch für das Infotainment-Betriebssystem Android Automotive hatte man Ankündigungen im Gepäck: Die ersten Nutzer dürfen sich in Kürze über den Chrome-Browser freuen, der im Stand vollwertig genutzt werden kann. Außerdem wird die Google Maps Routenplanung am Smartphone die Möglichkeit bieten, die geplante Strecke an das Autodisplay zu senden. Des Weiteren hat man einige neue Apps angekündigt, die hierzulande aber keine große Rolle spielen.

» Android Automotive erhält Chrome-Browser und Maps-Anbindung

Tap to Cast für das Pixel Tablet

Spannen, und sicher etwas worauf viele Nutzer gewartet haben: Mit Tap to Cast lässt sich ein Medienstreaming direkt vom Smartphone auf das Pixel Tablet senden. Dazu muss lediglich das Smartphone in Nähe des Tablets gebracht und ein Button getippt werden.

Google Chromecast erhält neue TV-Partner und TikTok-Streaming

Google Chromecast und Google TV sollen sich weiter verbreiten, haben nach eigenen Angaben aber schon jetzt 220 Millionen monatlich aktive Nutzer. Um das weiter zu erhöhen, will man zusätzliche TV-Partner gewinnen und kann schon jetzt die Chromecast-Integration bei LG, Hisense und einigen weiteren Marken ankündigen. Damit auch Freunde von Kurzvideos nicht zu kurz kommen, wird außerdem TikTok einen Button erhalten, mit dem sich Videos per Chromecast auf den großen Fernseher übertragen lassen.

» TikTok-Streaming für Google TV und neue Chromecast-Partner

Kein Bard, Assistant und KI

Eigentlich hätten wir auch große Ankündigungen rund um Google Bard erwartet, denn es stehen viele wichtige Neuerungen in den Startlöchern – unter anderem Bard Advanced sowie Google Assistant with Bard. Gut möglich, dass Google das Ganze absichtlich ausgespart hat, um schon in wenigen Tagen auf dem Samsung Unpacked-Event nachlegen zu können. Wenn das so wäre, dann würde es wohl in den ersten Monaten Samsung-exklusiv.

» Auf diese Bard-Ankündigungen haben wir gewartet

