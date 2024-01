Android 14: Neues Bluetooth-Overlay kommt in die Quick Settings – zeigt verfügbare Geräte und mehr (Video)

Google hat vor wenigen Tagen die neue Android 14 QPR2 Beta 3 veröffentlicht, die für dieses Stadium überraschend viele Neuerungen im Gepäck hat. Zu diesen zählt auch ein neues Bluetooth-Overlay, das nicht nur einen Umschalter für die Bluetooth-Verbindung bietet, sondern auch die Geräte in der Nähe zeigt, mit denen eine Verbindung aufgebaut werden kann. Das kann sehr praktisch sein.



Die meisten Nutzer dürften Bluetooth unter Android mittlerweile dauerhaft aktiviert haben, denn vom Kopfhörer über Verbindungen im Auto bis hin zu anderen Geräteverbindungen wird es immer wieder benötigt und braucht nur sehr wenig Energie. Aus diesem Grund dürfte der Umschalter eher selten verwendet werden, sodass man diesem mit der kommenden Android-Version einer neuen Rolle zuführt. Denn statt nur umzuschalten, öffnet sich ein Overlay.

Ein Tap auf das Bluetooth-Icon in den Schnelleinstellungen öffnet das im obigen Video abgebildete Overlay. Dort findet sich am oberen Rand der Umschalter und darunter eine Auflistung von Bluetooth-Geräten in der Nähe, so wie man das aus dem vollwertigen Bluetooth-Dialog kennt. Durch dieses Overlay wird der Zugriff auf verfügbare Geräte sowie die Einstellungen beschleunigt, das reine Umschalten hingegen benötigt dann zwei Taps, statt wie bisher nur einen.

Derzeit zeigt sich das Ganze in der Android 14 QPR2 Beta 3 und es ist recht wahrscheinlich, dass es mit dieser Version ausgerollt und auch zu einem Bestandteil von Android 15 wird.

» Android 14: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der dritten QPR2 Beta – Vorschau auf Pixel Feature Drop

[9to5Google]