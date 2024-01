Google kann KI-Entwicklung angeblich kaum finanzieren – muss Tausende Mitarbeiter kündigen; oder nicht?

Es liegt in der Natur gewinnorientierter Unternehmen, den Umsatz stetig zu steigern, die Kosten zu senken und somit den Profit zu maximieren – das gilt auch für Google. Dennoch wirft die Kündigungswelle der letzten Wochen, die bereits mehrere Tausend Mitarbeiter betroffen hat, einige Fragen auf – allen voran die Begründung für den derzeitigen Wirbel. Denn der Milliardenkonzern rechnet sich arm und scheint sich auf durchwachsene Quartalszahlen vorzubereiten.



Die Google-Mutter Alphabet wird am Dienstag die Quartalszahlen präsentieren und bisher gab es eigentlich keinen Grund zur Annahme, dass das Unternehmen nicht wieder Rekordzahlen für das 4. Quartal vorlegen wird. Denn das Werbegeschäft brummt nach einer Minischwäche, die Geräteverkäufe steigen (nach allem was bekannt ist), man hat neue Einnahmequellen gefunden und ein bisher nicht sichtbarer deutlicher Einbruch wäre schon sehr überraschend. Oder läuft es nur bei den Einnahmen gut, während auf der anderen Seite die Ausgaben explodiert sind?

Google rechtfertigt Kündigungen mit großen Zielen

We have ambitious goals and will be investing in our big priorities this year. The reality is that to create the capacity for this investment, we have to make tough choices.