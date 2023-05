Google-CEO in der Kritik: Sundar Pichai verdient 226 Millionen Dollar, während Mitarbeiter sparen müssen

Google-intern werden derzeit immer wieder neue Sparmaßnahmen angekündigt, die sich auf alle Bereiche beziehen und dafür sorgen sollen, dass die Kosten gesenkt werden. Je nach Umfang eine vernünftige Maßnahme, doch während die „kleinen“ Mitarbeiter sparen und sich einschränken muss, sieht das in Chefetage ganz anders aus: Es regt sich wohl Widerstand gegen Google-CEO Sundar Pichai, der allein im vergangenen Jahr 226 Millionen Dollar erhalten hat. Intern soll es zahlreiche Diskussionen und Mems geben.



Wir haben euch kürzlich Googles neue Sparmaßnahmen gezeigt und uns die Quartalszahlen angesehen, die durchaus gar nicht so schlecht aussehen, wie es erwartet wurde. Der bereits vollzogene Abbau von 12.000 Arbeitsplätzen war der größte Kostenfaktor und ohne diesen hätte der Gewinn nahezu auf Vorjahresniveau gelegen. Dennoch ist die kleine Krise längst nicht überwunden und Google hat bereits angekündigt, auch in der nächsten Zeit sparen zu wollen.

Intern kommt so etwas natürlich gar nicht gut an und so soll es derzeit unter den Mitarbeitern hohe Aufregung haben, dass Google-CEO Sundar Pichai 226 Millionen Dollar verdient und nicht bei sich selbst den Gürtel enger schnallt. Jetzt wurde bekannt, wie sich Pichais Verdienst für das Jahr 2022 zusammensetzt und meiner Meinung nach ist zumindest die Barvergütung dann gar nicht mehr so hoch, wie sie eigentlich wahrgenommen wird.

Pichais Verdienst im Einzelnen

Von den 226 Millionen Dollar bestehen 218 Millionen Dollar aus einem Aktienpaket, bleiben also „nur“ etwas mehr als 8 Millionen Dollar übrig. Davon sind 2 Millionen Dollar sein Grundgehalt (je nach Blickwinkel halte ich das für angemessen) und ganze 6 Millionen Dollar für Ausgaben der persönlichen Sicherheit. Er könnte daher wohl nur auf das Grundgehalt von 2 Millionen Dollar verzichten, was in Relation gesehen dann nur eine symbolische Geste wäre und sicherlich keinen einzigen Arbeitsplatz gerettet hätte. Am Hungertuch würde Pichai aber auch ohne all diese Einnahmen nicht nagen, denn schon im Jahr 2017 soll sein Vermögen mehr als 1,2 Milliarden Dollar betragen haben.

