Pixel 7a: Googles Smartphone im Hands-on – ein Nutzer konnte es schon kaufen und beantwortet Fragen (Video)

Google wird am Mittwoch das Pixel 7a vorstellen und es noch am selben Tag in den Verkauf bringen, sodass wir davon ausgehen können, dass viele Händler und auch Reviewer die Geräte bereits erhalten haben. Jetzt hat auch ein Nutzer außerhalb dieses Kreises ein Pixel 7a kaufen können, stellt dieses sehr ausführlich vor und beantwortet derzeit bei Reddit alle offenen Fragen zum Smartphone.



Es gibt eigentlich nichts mehr, das wir noch nicht über das Pixel 7a wissen. Denn wir haben euch bereits alle Infos zum Pixel 7a gezeigt, später mit den offiziellen Marketing-Materialien nachgelegt und sowohl in puncto Infos als auch Bilder wurde bereits alles gesagt. Heute früh haben wir berichtet, dass das Budget-Smartphone wohl mehr als 500 Euro kosten wird, was die Vorfreude für so manchen Nutzer vielleicht ein wenig trüben könnte.

Obwohl wir alles wissen, ist ein frühes Hands-on immer noch faszinierend und kann zusätzliche Eindrücke verschaffen. Einem Nutzer ist es nun gelungen, das Pixel 7a nach eigenen Angaben zu kaufen – natürlich wird nicht verraten, von welcher Quelle. Und weil das Gerät gekauft wurde und es sich nicht um ein Testgerät mit NDA handelt, wurde ein Review in Form eines YouTube-Videos, ein langer Text mit vielen Details bei Reddit veröffentlicht sowie eine Fragerunde gestartet.

Solltet ihr also ein Pixel 7a ins Auge gefasst haben, dann schaut euch das folgende Video an und schaut auch beim Reddit-Post vorbei, der sehr viele Details enthält. Außerdem haben Kommentatoren bereits viele Fragen gestellt, sowohl bei YouTube als auch Reddit, die vom Leaker fleißig beantwortet werden.









Pixel 7a Spezifikationen

Interne Bezeichnung: Lynx

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 7a

Soc: Tensor G2

Hauptspeicher: 128 GB

RAM: 8GB LPDDR5

Display: 1080p @ 90 Hertz FHD+ OLED

Hauptkameras: 64 Megapixel + 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 10,8 Megapixel

Rahmen: Keramikrahmen

Farben: Grau, Weiß, Hellblau. Exklusiv im Google Store auch Coral

Weiteres: Bluetooth Low Energy Audio, Entsperren per Gesichtserkennung und Fingerabdruckscanner

Akku: 4.400 mAh, kabelgebunden mit 20 Watt aufladbar, wireless charging möglich

Verkaufspreis: 509 Euro

Verkaufsstart: 10. Mai 2023

[Munchy @ Reddit]