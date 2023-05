Pixel 7a: Umfangreicher Leak verrät alle technischen Details, Googles Vergleich mit Pixel 6a und mehr (Galerie)

Heute in einer Woche wird Google das Pixel 7a vorstellen, das man mittlerweile schon selbst angeteasert hat und für einen zeitnahen Verkaufsstart in Aussicht stellt. In den letzten Monaten gab es zahlreiche Leaks und jetzt sind alle offiziellen Marketingmaterialien durchgesickert, die uns die letzten Details und Funktionen verraten. Auch einen offiziellen Vergleich zum Vorgänger Pixel 6a gibt es.



Die letzten Tage vor der offiziellen Präsentation des Pixel 7a sind angebrochen und dementsprechend befinden sich auch die Leaker in der Endphase ihres Schaffens. Erst kürzlich wurde die vierte Farbe (Coral) bekannt, Google selbst hat erst gestern den Verkaufsstart für 10. Mai / 11. Mai angekündigt und wir haben euch alle Infos zum Pixel 7a zusammengefasst. Jetzt gibt es den nächsten und vielleicht letzten Schwung an Informationen.

Der Leaker Roland Quandt hat auf Twitter zahlreiche Marketingmaterialien veröffentlicht, die mutmaßlich direkt aus dem Google Store oder einer Sammlung für Handelspartner stammen. In diesen wird das Smartphone perfekt in Szene gesetzt, es werden die technischen Vorzüge hervorgehoben, ein Vergleich zum Pixel 6a aufgestellt und einiges mehr. Also all das, was die Nutzer vom Kauf des Smartphones überzeugen soll. Für Pixel-Fans gibt es allerdings nichts Neues. Und somit sind auch keine besonderen Software-Features zu erwarten.

Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Inhalte der Tweets mit relevanten Informationen zum neuen Smartphone. Alles weitere haben wir bereits mehrfach zusammengefasst und muss an dieser Stelle nicht wiederholt werden. Eine vollständige Auflistung aller bisher bekannten Informationen mit Stand 30. April findet ihr in diesem Artikel.

















