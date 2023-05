Pixel 7a: Googles neues Budget-Smartphone geht am 10. Mai in den Verkauf – Google bestätigt Verkaufsstart

Google wird das Pixel 7a schon in acht Tagen offiziell vorstellen und damit all den Leaks rund um das Budget-Smartphone ein Ende bereiten. Nachdem man lange Zeit zum neuen Smartphone geschwiegen hat, das man ohnehin nicht offiziell bestätigen musste, ist man nun mit einer interessanten Information vorgeprescht: Das Pixel 7a wird direkt nach der Präsentation in den Verkauf gehen.



Dank zahlreicher Leaks haben wir ein sehr genaues Bild vom Pixel 7a (hier gibt es alle Infos zum Budget-Smartphone), von dem wir alle Spezifikationen, viele Bilder, sogar die Verpackung und auch die Preisgestaltung sowie den Verkaufsstart kennen. Anders als beim großen Bruder wird es beim Pixel 7a keine Vorbestellerphase geben, sondern das Smartphone direkt nach der Präsentation in den Verkauf gehen. Darüber hatten wir schon seit längerer Zeit spekuliert und jetzt hat man das offiziell bestätigt.

Immer wieder hieß es, dass das Pixel 7a im Mai auf den Markt kommt und es wurde häufig gemutmaßt, dass die Präsentation gleichzeitig der Verkaufsstart ist. Unterstützt wurden diese Vermutungen in den letzten Tagen durch geleakte Verpackungen, Hinweise zu Auslieferungen an Handelspartner sowie Hands-on Leaks. Alle Zeichen standen bzw. stehen darauf, dass das Smartphone nicht mehr weit entfernt ist. Man konnte lediglich spekulieren, ob es am selben Tag oder erst eine Woche später in den Verkauf startet.

Jetzt hat Google selbst bei Twitter den Verkaufsstart am Tag der Präsentation bestätigt. Zwar hat man diese Info nicht konkret in einen Satz gepackt, aber die Ankündigung bei Twitter ist mehr als eindeutig und lässt keinen anderen Schluss zu, als dass das Smartphone sofort in den Verkauf geht. Schaut euch einfach den im Folgenden eingebundenen Tweet an:









Zwar wird das Pixel 7a nicht erwähnt, aber sowohl das Vorschaubild als auch die Farbe und das Timing sind eindeutig dem Budget-Smartphone zuzuordnen. Es ist daher als offizielle Ankündigung für den Verkaufsstart des Pixel 7a zu werten. Aber warum spricht man vom 11. Mai und nicht vom 10. Mai? Dafür genügen Blicke auf das Twitter-Konto (Indien), den Start der Google I/O-Präsentation (19:00 Uhr deutscher Zeit) und der Zeitverschiebung zum indischen Subkontinent. Auch hierzulande sind zur Präsentation die Elektronikmärkte geschlossen, aber die deutschen Onlineshops dürften Bestellungen ab 19-20 Uhr deutscher Zeit entgegennehmen.

In der Ankündigung erwähnt man noch Flipkart, einen großen indischen Onlineshop mit einer ähnlichen Dimension wie Amazon. Das hat nichts zu sagen und der Tweet ist daher eher als Halbwerbung für diesen Onlineshop zu werten.

