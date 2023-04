Pixel 7a: Googles neues Smartphone im Unboxing; Leak zeigt Verpackung und Teile des Lieferumfangs (Galerie)

Schon in wenigen Tagen wird Google das Pixel 7a vorstellen, das sich schon häufig bei Leakern gezeigt hat und uns somit recht umfangreich bekannt ist. Es gibt kaum noch Fragezeichen und jetzt zeigt uns ein neuer Leak, dass das Smartphonen wohl tatsächlich noch am Tag der Präsentation in den Verkauf gehen wird. Denn ein erstes Unboxing zeigt uns das Pixel 7a in zwei der vier verfügbaren Farben.



Wenn die Informationen stimmen, die von mehreren Leakern immer wieder veröffentlicht und gegenseitig bestätigt werden, dann wird Google das neue Budget-Smartphone Pixel 7a nicht nur am 10. Mai vorstellen, sondern auch auf den Markt bringen. Das bedeutet, dass der Verkaufsstart nur noch elf Tage entfernt ist und sich somit eine hohe Anzahl an Geräten bereits im Umlauf befinden sollte: In den Lagern der Großhändler, vielleicht schon in den Lagern der Einzelhändler, Mobilfunkanbieter und möglicherweise haben auch erste Reviewer ihre Exemplare schon erhalten.

Woher auch immer die folgenden Bilder stammen, es sind mit ziemlicher Sicherheit echte Fotos eines Pixel 7a-Unboxings, das in den beiden Farbe Grau und Hellblau ausgepackt wird. Viele Neues ist den Bildern nicht zu entnehmen, auch wenn wir erstmals die Verpackung des Smartphones zu sehen bekommen. Aber diese setzt wie üblich auf das Standarddesign und bringt uns somit keine neuen Infos. Die wichtigste Information ist, dass das Smartphone schon im Umlauf ist und sehr bald erworben werden kann.

Hier nun die insgesamt sieben Fotos, die vom Leaker SnoopyTech auf Twitter veröffentlicht worden sind. Erst vor wenigen Tagen wurde übrigens bekannt, dass Googles neues Smartphone nicht nur in den Farben Grau, Weiß und Hellblau verfügbar ist, sondern auch in der knalligen Farbe Coral. Schaut euch das Pressebild des Smartphones an, dessen Farbvariante ein echter Hingucker ist.

















» Pixel 7a: Das ist die knallige vierte Farbvariante – neuer Leak zeigt Googles Smartphone in der Farbe Coral

» Pixel Fold: Das ist Googles erstes faltbares Smartphone – neuer Leak zeigt zwei offizielle Pressebilder (Galerie)