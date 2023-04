Pixel 7a: Das ist die knallige vierte Farbvariante – neuer Leak zeigt Googles Smartphone in der Farbe Coral

Googles neues Budget-Smartphone Pixel 7a steht vor der Tür und konnte aufgrund zahlreicher Leaks kaum noch ein Geheimnis für sich behalten – bis auf eines. Immer wieder war die Rede davon, dass das Smartphone exklusiv im Google Store in einer vierten Farbe verfügbar sein soll, ohne dass es Details dazu gegeben hätte. Auch das ist jetzt erledigt, denn die zusätzliche Farbe Coral zeigt sich nun auf einem Pressefoto.



In diesen Tagen gab es viele neue Fotos des Pixel 7 sowie die Spezifikationen des Pixel 7a und bei beiden wurde bekannt, dass es neben den drei längst bekannten Farben noch eine vierte geben soll. Wir wussten (und haben gesehen), dass das Pixel 7a in Weiß, Grau sowie einem hellen Blau auf den Markt kommen wird, wobei es für die offiziellen Bezeichnungen der Farben noch widersprüchliche Angaben gibt. Aber was ist die vierte Farbe?

Wir wissen schon seit längerer Zeit, dass es sich dabei um die Farbe „Coral“ handeln soll, die wir in den vergangenen Jahren schon bei anderen Pixel-Smartphones oder auch Googles Smart Home-Produkten gesehen haben. Jetzt hat Leaker Evan Blass das oben eingebundene Foto veröffentlicht und gibt uns damit endlich einen Blick auf das Smartphone in dieser doch recht knalligen Farbe. Die Farbe sieht den bisherigen Verwendungen sehr ähnlich und sorgt dafür, dass das Pixel 7a zum echten Hingucker wird.

Wer es eher klassisch mag, greift zu den Farben Weiß oder Grau. Soll es aus dem Einheitsbrei hervorstechen, greift man zu Hellblau. Möchte man hingegen alle Blicke auf sich lenken und bevorzugt auch sonst eher knallige, poppige Farben, dann muss es ohne Frage „Coral“ sein. Allerdings soll diese Farbe nach allem was bekannt ist nur exklusiv im Google Store verfügbar sein. Möglicherweise zuerst auch nur in den USA, aber das wissen wir noch nicht genau.









Die erwarteten Pixel 7a-Spezifikationen:

Interne Bezeichnung: Lynx

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 7a

Soc: Tensor G2 mit Qualcomm-Modem

Hauptspeicher: 128 GB oder 256 GB (256 ist noch nicht sicher)

RAM: 8GB LPDDR5

Display: 1080p @ 90 Hertz FHD+ OLED

Hauptkameras: 64 Megapixel + 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 10,8 Megapixel

Rahmen: Keramikrahmen

Farben: Grau, Weiß, Hellblau. Exklusiv im Google Store auch Coral.

Weiteres: Bluetooth Low Energy Audio, Entsperren per Gesichtserkennung und Fingerabdruckscanner

Akku: 4.400 mAh, kabelgebunden mit 20 Watt aufladbar, wireless charging möglich

Verkaufspreis: 499 oder 549 Euro

Verkaufsstart: 10. Mai 2023

Die weiteren Farben des Pixel 7a seht ihr im obigen eingebundenen Bild oder in voller Pracht in diesem Artikel. Google wird das Pixel 7a am 10. Mai vorstellen und es mutmaßlich noch am selben Tag in den Verkauf bringen. Das Gesamtpaket ist stark und es ist zu erwarten, dass man den Erfolg des Pixel 6a übertreffen wird.

