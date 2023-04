Google I/O 2023: Android, Web, KI, Cloud und Pixel – diese Themen und Ankündigungen kommen (Zeitplan)

Wie die Zeit vergeht: Schon in 12 Tagen beginnt die Entwicklerkonferenz Google I/O, die uns viele neue Produkte, Ankündigungen und Ausblicke auf zukünftige Entwicklungen bringen wird. Nachdem schon CEO Sundar Pichai ein wenig die Stimmung angeheizt hat, wurde nun der Zeitplan für das eintägige Event veröffentlicht, der etwas tiefer blicken lässt, worauf wir uns freuen dürfen. Der Fokus liegt nicht nur auf KI.



Die Google I/O 2023 startet am 10. Mai und wird auch an diesem Tag enden, denn erstmals seit vielen Jahren hat sich Google für ein eintägiges Event entschieden und quetscht somit alle Ankündigungen und auch Sessions ganz schön zusammen. Ob das gerade in diesem Jahr so eine gute Idee ist, hatte ich schon vor einigen Tagen philosophiert, denn es gibt viele große Themen, die nicht nur angesprochen, sondern auch ausführlich bearbeitet werden wollen.

Die Entwicklerkonferenz wird in diesem Jahr ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz stehen, denn Google hat schon in den letzten Wochen immer wieder kleine Ankündigungen gemacht und Ausblicke gegeben. Aber auch Android spielt wieder eine wachsende Rolle, natürlich die neuen Pixel-Geräte wie das Pixel 7a, das Pixel Tablet und auch das Pixel Fold. Nicht vergessen wollen wir die Chrome-Plattform, die erstarke Google Cloud und einiges mehr. Jetzt hat Google das volle Programm veröffentlicht, in dem man knapp 200 Sessions für Entwickler ankündigt, die aufgrund der Zeitknappheit weitestgehend parallel stattfinden, aber natürlich hinterher als Aufzeichnung zur Verfügung stehen.

Wir werden euch hier im Blog natürlich kurz vor der Google I/O wieder einen Ausblick geben, womit zu rechnen ist, euch während der I/O auf dem Laufenden halten und nach dem Ende des Events eine Zusammenfassung liefern. Die eine oder andere Überraschung ist sicherlich auch in diesem Jahr wieder mit dabei, mit der bis zum Zeitpunkt der Ankündigung keiner gerechnet hat.









Das Programm startet am 10. Mai um 19:00 deutscher Zeit, also für uns am Abend und wird sich somit bis weit in die Nacht ziehen. Nach der Keynote folgt die Entwickler-Keynote und anschließend die 200 weiteren Sessions. Man teilt das gesamte Programm in die großen Bereiche „Mobile“, „Web“, „Künstliche Intelligenz“ und „Cloud“. Interessanterweise ist keine Rede von Hardware oder Smart Home, aber auch Wear OS wird nur in einer einzigen Designer-Session erwähnt. Vom ewig erwarteten und heute kaum noch interessanten Betriebssystem Fuchsia will ich gar nicht erst anfangen.

Was ist neu bei Android

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten zur Android-Entwicklung: Android 14, Formfaktoren, Jetpack + Compose-Bibliotheken, Android Studio und Leistung. Was gibt es Neues im Internet

Entdecken Sie neue Funktionen und APIs, die dieses Jahr browserübergreifend auf der Webplattform stabil wurden. Was ist neu in der generativen KI

Entdecken Sie eine neue Suite von Tools, die es Entwicklern leicht machen, die großen Sprachmodelle von Google zu nutzen und darauf aufzubauen. Was ist neu in Google Cloud

Erfahren Sie, wie Sie mit Google Cloud und generativer KI schneller und effizienter entwickeln können.

Das vollständige Programm findet ihr auf dieser Seite.

[Android Developers Blog]