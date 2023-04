YouTube Music: Podcast-Feature startet für viele Nutzer – bringt YouTube Podcasts in den Player (Screenshots)

Google befindet sich mitten im Umbau der Podcast-Aktivitäten, die von zwei Marken mit gleich drei Produkten vorangetrieben werden. Kürzlich wurde angekündigt, dass YouTube Music ebenfalls Unterstützung für Podcasts bekommen wird und jetzt hat man den Startschuss für US-Nutzer gegeben. Nachdem schon seit einigen Wochen erste US-Nutzer die Möglichkeit hatten, Podcasts direkt in YouTube Music zu konsumieren, hat man das jetzt offiziell angekündigt.



Googles Podcast-Strategie mit Google Podcasts, YouTube Podcasts und YouTube Music Podcasts ist etwa undurchsichtig und scheint schon wieder auf eine strategische Eskalation hinauszulaufen. Nicht nur wegen des Umbaus unter zwei Marken mit drei Produkten, sondern auch der regionalen Einschränkungen. YouTube Music erhält Unterstützung für Podcasts, aber nur für US-Nutzer. Alle anderen sollen weiterhin Google Podcasts oder YouTube Podcasts nutzen.

Jetzt sind die Podcasts in YouTube Music für US-Nutzer gestartet. Doch wie schon vorab erwartet und zwischen den Zeilen angekündigt, scheint das vorerst nur für US-Nutzer zu gelten. Außerdem lassen sich nur Podcasts abrufen, die bei YouTube Podcasts hochgeladen wurden und somit auf der Plattform zur Verfügung stehen. RSS-basierte Podcasts aus anderen Quellen sind nicht abrufbar und es ist derzeit nicht ganz klar, ob sich das noch ändern wird oder eine bewusste strategische Entscheidung ist, um die eigene Plattform zu stärken.

Die Podcast-Oberfläche ist der des normalen Musikplayers von YouTube Music sehr ähnlich. Den größten Unterschied machen die Buttons im Player, denn statt VOR und ZURÜCK für den Titelwechsel gibt es zwei Button, um 10 Sekunden zurück oder 30 Sekunden vor zu springen. Außerdem lässt sich die Geschwindigkeit einstellen und ein Schlaftimer aktivieren. Auch der Wechsel zwischen Audio und Video ist an gewohnter Stelle möglich. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr die neue Oberfläche sehen.









In der YouTube Music-Suchfunktion lässt sich nach dem Start auch nach Podcasts suchen und filtern. So wie bei anderen Plattformen, etwa Spotify, ist es auch bei YouTube Music möglich, Podcasts und Songs gemeinsam in Playlisten unterzubringen. Man macht also keinen großen Unterschied zwischen Musik und den Podcast-Formaten. Sicherlich eine gute Entscheidung.

[9to5Google]