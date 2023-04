Pixel-Aktionen bei Amazon: Pixel 7 für 553 Euro, Pixel 7 Pro für nur 777 Euro + Pixel 6a und Pixel Buds rabattiert

Beim Onlinehändler Amazon gibt es wieder starke Pixel-Aktionen: Als Reaktion auf die aktuellen Rabatte bei Media Markt und Saturn bekommt ihr nun auch bei Amazon die Pixel 7-Smartphones deutlich günstiger, das Pixel 6a stark rabattiert und auch bei den Pixel Buds Pro könnt ihr einiges einsparen. Die Aktionen sind noch einmal besser als bei den beiden deutschen Händlern – schaut mal herein.



Derzeit gibt es die Pixel 7-Smartphones bei Media Markt und Saturn deutlich reduziert (siehe die Auflistung am Ende des Artikels) und der Onlinehändler Amazon hat als Reaktion darauf mitgezogen und die Preise noch einmal unterboten. Aktuell bekommt ihr das Pixel 7 schon für 553 Euro und damit fast zu dem Preis, für den in wenigen Tagen das Pixel 7a in den Verkauf gehen soll. Ich denke, da kann man die Wartezeit auf das Pixel 7a durchaus beenden und sich dann doch für das Pixel 7 entscheiden.

Aber auch das Pixel 7 Pro ist mit 777 Euro deutlich unter UVP zu haben, ihr bekommt außerdem das Pixel 6a zum echten Kampfpreis und die Pixel Buds A sowie die Pixel Buds Pro sind bei allen drei Händlern so günstig wie lange nicht. Schaut euch die folgenden Auflistungen an:

Letzte Aktualisierung am 11.04.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Pixel-Aktionen bei Media Markt:

Pixel-Aktionen bei Saturn:

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung)

Letzte Aktualisierung am 26.03.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!