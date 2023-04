Google Kontakte: Neue Infokarte zeigt die lokale Uhrzeit und Wetterlage am Wohnort der Kontakte (Screenshots)

Die Android-App Google Kontakte dient auf dem Smartphone nicht nur als Telefonbuch, sondern kann auch viele weitere Informationen zu den eingetragenen Personen speichern. Jetzt zeigt sich ein neues Feature, das schon vor einigen Wochen erstmals aufgetaucht ist und wohl demnächst in den Rollout geht: Eine neue Infokarte zeigt die lokale Uhrzeit sowie die Wetterlage am Wohnort des Kontaktes.



Google Kontakte tut genau das, wofür der Produktname seit vielen Jahren steht: Die Verwaltung von Kontakten mit vielen Zusatzinformationen. Bisher hat man sich hauptsächlich auf die Auflistung dieser Details konzentriert, doch jetzt möchte man diese offenbar auch ein wenig aufbereiten und beginnt mit dem Wohnort der Person. Schon vor einigen Wochen ist erstmals ein zusätzlicher Infoblock aufgetaucht, der noch über allen anderen Kontaktdetails steht und sich direkt auf den Wohnort bezieht.

In dem Block seht ihr die Stadt, in der die Person wohnt, die lokale Uhrzeit sowie die aktuelle Wetterlage. Wer viele internationale Kontakte hat, könnte die Stadt / Region sowie die lokale Uhrzeit sehr praktisch finden. Vor allem Letztes kann komfortabel sein und wäre vielleicht auch was für die Telefon-App, um nicht unbedachterweise Freunde oder Kollegen auf der anderen Seite der Erde aus dem Bett zu klingeln. Warum man allerdings die Wetterlage dort zeigt, erschließt sich mir nicht.

Auf den folgenden beiden Screenshots könnt ihr eine funktionierende Version der Wetterkarte sehen, inklusive der Möglichkeit, diese Details bei Bedarf auszublenden.









Die Wetterdarstellung tut nicht weh und es wird sich wohl kaum jemand darüber beschweren. Aber dennoch könnte man das sicherlich weglassen und stattdessen eine Verknüpfung zur Google Maps-Routenplanung oder Ähnliches an dieser Stelle unterbringen. Derzeit befindet sich das Ganze im Testlauf und wird wohl noch nicht ausgerollt.

