Google Chrome: Neues Design für Tablets und Foldables zeigt sich – Tableiste wird überarbeitet (Screenshots)

Der Browser Google Chrome steht auf vielen Plattformen zur Verfügung und ist sowohl am Desktop als auch unter Android mit seinen verschiedenen Gerätetypen weit verbreitet – allen voran Smartphones und Tablets. Jetzt zeigt sich eine neue Oberfläche für große Android-Displays, die eine rundum erneuerte Tableiste im Gepäck hat. Möglicherweise lässt diese sich schon jetzt testen.



Google Chrome nutzt unter Android eine völlig andere Oberfläche als am Desktop, das bringen die unterschiedlichen Gerätetypen bzw. der unterschiedliche Platz auf dem Display mit sich. Allerdings gilt das nur für Smartphones, denn bei den Geräten mit größeren Displays wie Tablets und Foldables orientiert man sich eher in Richtung Desktop. Das zeigt sich vor allem an der Tableiste, die dort vollständig eingeblendet ist und nicht auf die Task-Ansicht setzt, wie man es vom Smartphone kennt.

Jetzt zeigt sich für erste Foldable-Nutzer eine neue Oberfläche, die die Darstellung der Tabs recht deutlich verändert. Statt wie bisher auf die Tabreiter zu setzen, wie sie am Desktop seit der ersten Version üblich sind, wird es eher eine Auflistung der Tabs mit einer dezenten Abtrennung. Eine graue vertikale Linie reicht aus, um die einzelnen Tabs voneinander visuell zu trennen und der aktive Tab wird durch dieselbe Hintergrundfarbe wie in der Adressleiste hervorgehoben. Das schafft dann auch gleich die Verbindung zwischen Tab und Browserleiste.

Auf den folgenden beiden Screenshots seht ihr das neue und darunter zum Vergleich das bisher genutzte Design. Es dürfte noch eine Weile dauern, bis man dieses Design bei allen Geräten mit größeren Displays sehen wird. Denn derzeit taucht es nur bei wenigen Nutzern in der Canary-Version auf und versteckt sich dann auch noch hinter Flags, deren Aktivierung die Nutzung der Oberfläche möglicherweise triggern kann.









Neues Chrome-Design

Aktuelles Chrome-Design

Wer sein Glück versuchen möchte, kann auf einem Android-Gerät mit großem Display (Tablet oder Foldable) die Canary-Version nutzen und anschließend unter der internen URL chrome://flags die folgenden Einträge aktivieren: #enable-tab-strip-redesign und #enable-tab-strip-improvements. Ob es funktioniert, werdet ihr sofort nach dem Neustart des Browsers sehen. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass man die Tableiste in Zukunft optional für Smartphone-Nutzer anbieten wird. Denn seit dem ersten Release von Chrome für Android sind Smartphone-Displays gewaltig gewachsen und würden den Platz bieten, um diese Leiste anzuzeigen. Denn beim Scrollen verschwindet es ohnehin nach oben.

