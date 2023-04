Google Chrome: Neue Download-Oberfläche wird wieder angepasst – Popup lässt sich ausblenden (Screenshot)

Das Team von Google Chrome arbeitet schon seit längerer Zeit an einer verbesserten Oberfläche für Downloads, die alle Bereiche umfasst und jetzt eine weitere Neuerung erhält. Wahlweise lässt sich festlegen, ob ein kleines Popup über einen abgeschlossen Download informieren soll oder nicht. Canary-Nutzer können das jetzt in den Download-Einstellungen festlegen.



Google Chrome setzte jahrelang auf eine sehr auffällige Download-Oberfläche, denn bei jedem Download öffnet(e) sich eine Leiste am unteren Rand mit der Auflistung der aktiven Downloads. Diese Leiste ist bei einigen Nutzern bereits durch das Icon neben der Adressleiste ersetzt worden, bei anderen aber auch noch vorhanden. Jetzt gibt es in der Canary-Version eine Anpassung der neuen Umsetzung, denn diese „nervt“ die Nutzer mit einem Popup, das nicht immer notwendig ist.

In obiger Animation seht ihr das Popup nach dem Abschluss eines Downloads. Bei großen Dateien und langen Downloads sicherlich praktisch, bei schnellen Downloads aber eher störend. In der Canary-Version lässt sich jetzt direkt in den Download-Einstellungen festlegen, ob es diese Information geben soll. Wird dies deaktiviert, gibt es keinen Hinweis mehr auf den Abschluss eines Downloads. Vielleicht auch nicht die beste Variante. Eine kleine Ziffer oder ein anderes Symbol wäre sicherlich hilfreich.

[AndroidPolice]