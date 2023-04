Google Home & Google Assistant: Signalton statt langer Antworten – Update macht Smart Home angenehmer

Der Google Assistant mag keine umfangreichen Antworten wie ein KI-ChatBot geben, ist aber dennoch recht gesprächsfreudig, was im Alltag auch schnell lästig werden kann. Das weiß man auch bei Google Nest und beginnt nun mit dem breiten Rollout von Signaltönen, die die eher überflüssigen Antworten des Assistant ersetzen sollen. Man erhofft sich, die Smart Home-Steuerung dadurch wieder stärken zu können.



Wird der Google Assistant auf Google Nest-Geräten zur Smart Home-Steuerung eingesetzt, dann gibt dieser oftmals überflüssige Antworten. Bittet man etwa „Hey Google, schalte das Licht im Wohnzimmer ein“, dann wird dieser mit „Okay, ich schalte das Licht im Wohnzimmer ein“ antworten und den Befehl entsprechend ausführen. Das ist nett, aber irgendwann dürfte man diese Antworten als so störend empfinden, dass man lieber selbst zum Lichtschalter läuft. Im Bereich der Lichtsteuerung hat man daher schon vor längerer Zeit für einige Nutzer (noch immer nicht für alle) auf eine Signalton-Antwort umgestellt.

Statt also eine lange Antwort mit den gleichen Informationen zu geben, die der Nutzer gerade erst ausgesprochen hat, gibt es in Zukunft nur noch ein Glöckchen, das die Aufgabe und dessen Ausführung bestätigt. Umsetzen will man das im Laufe der nächsten Wochen für Steckdosen, Schalter, Fernseher, Lautsprecher, Ventilatoren, Beschattung „und mehr“. Das dürfte viele Nutzer freuen und vielleicht dazu bewegen, in Zukunft wieder etwas mehr Anweisungen im Smart Home-Bereich an den Assistant zu senden.

Das gilt natürlich nur dann, wenn die Aufgabe eindeutig ist und verstanden wurde. Hat der Assistant Rückfragen oder die Aufgabe nicht verstanden, wird er dies weiterhin per Sprachausgabe vermitteln.

[Google Nest Community]