Google Pixel Fold: Umfangreicher Leak verrät alle Details – Spezifikationen, Verkaufspreis und Aktionen (Video)

Google wird schon in weniger als drei Wochen das erste eigene faltbare Smartphone Pixel Fold vorstellen, das in den letzten Tagen mehrfach geleakt wurde und sich jetzt erneut in einem großen Leak zeigt. Jetzt sind tatsächlich alle Spezifikationen, der Verkaufsstart und auch der Verkaufspreis sowie Aktionen zum Start bekannt geworden. Hier zeigen wir euch alle wichtigen Informationen in der Übersicht.



Mit dem Pixel Fold wird Google erstmals selbst in den Foldable-Markt einsteigen, den man bisher nur auf Software-Seite mit Android bedient hat. Das Gerät wurde mehrfach verschoben, doch was lange währt, wird wohl endlich gut. Denn die Spezifikationen des Geräts können sich sehr lassen, leider ist aber auch der Verkaufspreis entsprechend. Schon in den letzten Tagen war von knapp 1800 Dollar die Rede und jetzt bestätigt sich das erneut.

Der Leaker Jon Prosser verrät, dass das Pixel Fold in der Variante mit 256 Gigabyte Hauptspeicher für 1799 Dollar in den Handel kommt, während man für 512 GB Hauptspeicher (erstmals überhaupt bei Google verbaut) stolze 1919 Dollar verlangen wird. Vorgestellt wird das Smartphone am 10. Mai, der Verkaufsstart erfolgt am 27. Juni und je nach Händler ist es an verschiedenen Daten vorbestellbar. Der Google Store soll wohl schon am 10. Mai Bestellungen entgegennehmen. Alle Käufer erhalten eine Pixel Watch sowie Zugang zum Google One VPN.

Das Smartphone wird nicht weniger als fünf Kameras verbaut haben, über die nun ebenfalls alle Informationen bekannt geworden sind. Im Folgenden findet ihr das Video mit allen Informationen sowie eine Übersicht mit allen Spezifikationen, die jetzt wohl final gelten und somit verlässlich sind.









Interne Bezeichnung: Felix

Produktbezeichnung: Pixel Fold

SoC: Tensor G2 Octa-Core (4x 1,8 Gigahertz, 2x 2,35 Gigahertz, 2x 2,85 Gigahertz)

Display außen: 5,79 Zoll @ 120 Hertz; 2092 x 1080 Pixel

Display innen: 7,6 Zoll @ 120 Hertz; 2208 x 1840 Pixel

Kameras außen: 48 Megapixel, 10,8 Megapixel Telephoto, 10,8 Megapixel Ultrawide

Selfiekamera außen: 9,5 Megapixel

Selfiekamera innen: 8 Megapixel

Hauptspeicher: 256 GB und 512 GB

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Akku: 5.000 mAh

Farben: Chalk (Weiß) & Obsidian (Schwarz)

Abmessungen: 5,7mm stark, 140mm hoch und 80mm breit

Gewicht: 283 Gramm

Lautsprecher: Stereo; einer links oben, einer rechts unten (ausgeklappt)

Verkaufspreis: 1799 Dollar (256 GB), 1919 Dollar (512 GB)

Verkaufsstart: 27. Juni 2023, vorbestellbar ab 10. Mai

