Pixel Fold: Google will Samsung übertrumpfen – Leak verrät viele neue Details + Aktion zum Verkaufsstart

Mit dem Pixel Fold steht das erst faltbare Google-Smartphone vor der Tür, das nach einer langen Entwicklungszeit in Kürze endlich vorgestellt werden soll. Nach den gestrigen Leaks zum Release gibt es jetzt neue Informationen zum Foldable, das wohl ein echtes Schwergewicht wird und mit Akkulaufzeit und Wasserdichtheit gegenüber der Konkurrenz punkten soll. Außerdem gibt es zum Verkaufsstart eine Gratis Pixel Watch.



Das Pixel Fold ist für Google ein Neueinstieg in einen Markt, den man bisher nur von der Software-Seite kannte und erst einmal dessen Entwicklung beobachten wollte. Nach einer langen Entwicklungszeit und mehrfachen Verschiebungen soll das Smartphone in Kürze präsentiert werden. Die gestern geleakten Informationen zur Präsentation am 10. Mai und dem Verkaufsstart im Juni wurden erneut bestätigt.

Google bringt aber kein Me-too-Gerät, sondern will die Konkurrenz von Beginn an übertrumpfen: Das Smartphone soll das langlebigste Scharnier haben, die sicherste Wasserdichtheit und die längste Akkulaufzeit. Zur Wasserdichtheit ist noch nicht viel bekannt, aber die Akkulaufzeit wird laut internen Gesprächen mit 24 Stunden im Normalbetrieb und bis zu 72 Stunden im Energiesparmodus angegeben. Diese Werte gelten auch für die aktuellen Pixel-Smartphones.

Unter der Haube kommt natürlich der Google Tensor G2 SoC zum Einsatz, denn alles andere wäre auch überraschend. Man wird keinen älteren SoC verbauen, die dritte Generation kommt erst im Oktober und eine Rückkehr zu einem anderen SoC-Hersteller dürfte Google um jeden Preis vermeiden wollen.









Neue Informationen gibt es auch zu den Displays, die die bisher kursierenden Werte unterstreichen: Das Innendisplay hat 7,6 Zoll und das Außendisplay 5,8 Zoll. Das Gewicht des Foldable soll bei 283 Gramm liegen und ist damit etwas höher als bei der Konkurrenz. Die gestern geleakte Preisangabe von 1799 Dollar wird durch die neue Angabe über 1700 Dollar ebenfalls bestätigt. Ob es nun 1749 oder 1799 sind, macht dann auch schon keinen großen Unterschied mehr. Mit 1749 würde man in der UVP aber unter dem Samsung-Preis liegen.

Um die Kosten ein wenig abzufedern, auch wenn diese mit Blick auf die Konkurrenz nicht unbedingt zu hoch angesetzt sind, wird man den Nutzern Anreize bieten: So soll es auch für das Pixel Fold ein Trade-in Programm geben und wer sich in den ersten Wochen für ein Pixel Fold entscheidet, erhält eine Pixel Watch gratis. Letzte gab es auch schon bei der Vorbestellung des Pixel 7 Pro, sodass dieses Goodie nicht ganz überraschend ist.

In den nächsten Tagen dürfte es weitere Leaks geben, denn bis zum 10. Mai ist nicht mehr ganz so viel Zeit.

