Google Chrome: Künstliche Intelligenz kommt in den Browser – neue Searchalong-Funktion zur Recherche

In den nächsten Monaten soll die Künstliche Intelligenz in deutlich sichtbarer Form als bisher in viele Google-Produkte einziehen, darunter auch im Chrome-Browser. Jetzt wurde bekannt, dass man den Nutzern eine Art Companion während des Surfens zur Verfügung stellen will, der nach weiteren Informationen sucht. Diese „Searchalong“-Funktion könnte schon im nächsten Monat angekündigt werden.



Erst gestern wurde bekannt, dass KI-Funktionen sowohl in die Google Websuche als auch in die Google Bildersuche Einzug halten sollen. Auch entsprechende Workspace-Pläne sind seit längerer Zeit bekannt, aber damit ist es noch längst nicht vorüber. Auch im Chrome-Browser soll die Künstliche Intelligenz schon bald angeboten werden und eine „Searchalong“-Funktion anbieten. Diese soll Nutzer dabei unterstützen, weitere Informationen zum Thema zu finden.

People might ask the chatbot for activities near an Airbnb rental, for example, and the A.I. would scan the page and the rest of the internet for a response.