Pixel 7a & Pixel Fold: Neue Leaks verraten Verkaufsstart, Verkaufspreis und mehr zu den Google-Smartphones

Google wird schon sehr bald die neuen Smartphones Pixel 7a und Pixel Fold vorstellen und kurz darauf auf den Markt bringen. Wir haben bereits sehr viel über die neuen Smartphones erfahren und jetzt verraten neue Leaks weitere Details zur Verfügbarkeit, Verkaufsstart und auch dem Verkaufspreis der Geräte. Wie erwartet wird das Pixel 7a praktisch direkt nach der Ankündigung erhältlich sein.



In wenigen Wochen findet die Entwicklerkonferenz Google I/O statt, deren große Bühne Google unter anderem dafür nutzen wird, sowohl das Pixel 7a als auch das Pixel Fold und möglicherweise das Pixel Tablet vorzustellen. Für die ersten beiden ist das nun bestätigt, denn Leaker Jon Prosser erwartet die Präsentation beider Geräte für den 10. Mai – den Tag der Veranstaltung. Hier findet ihr alle neuen Informationen.

Pixel 7a

In den letzten Tagen gab es neue Infos zu den verfügbaren Farben des Pixel 7a und erst gestern haben wir von der Auslieferung an Einzelhändler erfahren – beides wird nun von Jon Prosser bestätigt. Das Pixel 7a soll am 10. Mai vorgestellt werden, unmittelbar nach der Vorstellung in den Verkauf gehen und laut einem weiteren Leak für 499 Dollar in den Verkauf gehen. Die 499 Dollar dürften auch 499 Euro bedeuten, sodass das Smartphone 40 Euro teurer als der Vorgänger Pixel 6a sein soll. Das Pixel 6a soll trotz Pixel 7a-Start nicht eingestellt werden.

Das Pixel 7a soll in den Farben Charcoal (Grau), Snow (Weiß) sowie Sea (Hellblau) erhältlich sein, wobei es im Google Store zusätzlich die Farbe Coral geben soll. Alle bisher bekannten Infos zum Pixel 7a findet ihr in diesem Artikel.









Pixel Fold

Man mag es kaum glauben, aber nach mehrfachen Verschiebungen über die Jahre hinweg (damals wurde mit einem Release im Jahr 2020 gerechnet) wird das Pixel Fold schon bald auf den Markt kommen. Laut dem Leak wird es ebenfalls am 10. Mai parallel zum Pixel 7a vorgestellt, aber erst etwas später erhältlich sein. Vorbestellen lässt es sich im Google Store direkt nach der Präsentation, während weitere Händler nicht vor dem 30. Mai Bestellungen annehmen werden. Das ist aber auch kein Problem, denn der Verkaufsstart wird nicht vor dem 27. Juni erwartet.

Mit einem erwarteten Preis von 1799 Dollar, der wohl ebenfalls dem Euro-Preis entsprechen dürfte, ruft man eine stolze Summe auf, liegt aber dennoch in einer Liga mit anderen faltbaren Smartphones. Zuletzt wurde bekannt, dass ein neues Samsung-Display im Pixel Fold Premiere feiern wird.

