Pixel Tablet: Neuer Leak zeigt Googles Tablet in voller Pracht und verrät weitere Spezifikationen (Galerie)

In wenigen Wochen wird Google das Pixel Tablet vorstellen und damit nach längerer Abstinenz in einen Markt einsteigen, in dem man mittlerweile wieder ein größeres Potenzial sieht. Jetzt verrät ein Leak viele neue Details zum Google-Tablet, das sich auch als Smart Display nutzen lässt. Außerdem umfasst der Leak neue Pressefotos, die uns den offiziellen Blick auf das neue Gerät geben sollen.



Das erste Pixel Tablet seit mehreren Jahren steht vor der Tür und zeigt sich jetzt in neuen Leaks: Unabhängig von den Leaks zum Pixel 7a und Pixel Fold gibt es neue Informationen zu den Spezifikationen sowie mutmaßlich aus offizieller Quelle stammende Renderbilder. Google hat das Tablet bisher in den Farben Weiß und Grün gezeigt, wobei man diese eher als Beige bzw. Sorta Sage (aus dem Pixel 5) bezeichnen könnte. Jetzt wurde bekannt, dass das Gerät in zwei weiteren Farben erhältlich sein soll, ohne Details zu nennen.

Das Pixel-Tablet wird einen Aluminiumkörper mit einer porzellanähnlichen nanokeramischen Oberfläche haben, was laut offiziellen Angaben zu einem weichen, matten Aussehen und einer strukturierten Haptik führen wird. Der vor wenigen Tagen geleakte Kameraschieber ist ebenfalls bestätigt und wird sowohl die Kamera als auch das Mikrofon verdecken / abschalten. Im Pixel Tablet wird ein Tensor G2 seine Arbeit verrichten, hat dafür 8 Gigabyte RAM sowie Android 13 zur Verfügung.

Zuletzt wurde bekannt, dass Google kein Ladegerät mitliefern wird, es dafür aber separat eine Schutzhülle zu kaufen geben soll. Es wird interessant sein, wie diese Schutzhülle gestaltet ist, denn diese sollte natürlich nicht die Smart Display-Funktionalität mit dem Dock einschränken. Hier findet ihr alle neuen geleakten Fotos. Wer noch mehr sehen möchte, findet in diesem Artikel alle Fotos und Hier alle Specs und Infos.

















Alle bisher bekannten Spezifikationen

Display: 10,95 Zoll mit 2560 x 1600 Pixel

SoC: Tensor G2

Speicher: 256 Gigabyte

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte Samsung LPDDR5 RAM

Kamera: Tablet-üblich, eine vorn und eine hinten

Sicherheit: Fingerabdruckleser an der Seite

Weiteres: Bluetooth, Wifi, UWB, möglicherweise Stifteingabe, Kameraverschluss, nanokeramische Oberfläche

Farben: Beige, Sorta Sage + zwei weitere Farben

Betriebssystem: Android 13 QPR2

Spannend wird es noch in puncto Verkaufspreis und Verkaufsstart. Derzeit spricht alles dafür, dass das Pixel Tablet am 10. Mai rund um die Google I/O vorgestellt wird, parallel zum Pixel 7a und Pixel Fold. Der Verkaufsstart hingegen wird nicht vor Juni erwartet, sodass es sich wohl ähnlich wie mit dem Pixel Fold verhalten könnte. Zum Preis ist bisher leider nichts bekannt, aber auch das wird nur noch eine Frage von Tagen sein.

