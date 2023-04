Pixel Tablet: Alles was über Googles neue Tablet bekannt ist – Specs, Smart Display-Nutzung und mehr

Google dürfte schon in wenigen Wochen das Pixel Tablet vorstellen, das nicht nur die Rückkehr in den Tablet-Markt markiert, sondern auch zwei bisher getrennte Gerätekategorien kombiniert. Längst sind die wichtigsten Details zum Pixel Tablet bekannt, die wir euch in diesem Artikel ausführlich zusammenfassen, um euch auf die erwartete baldige Präsentation vorzubereiten. Von Specs über spezielle Funktionen bis zum Smart Display-Modus ist vieles bekannt.



Der Tablet-Markt wurde von Google lange Zeit eher Stiefmütterlich behandelt und spiele sowohl in puncto Hardware als auch den Android-Oberflächen keine große Rolle. Natürlich hat man größere Displays unterstützt und diverse Abstufungen ermöglicht, aber das war dann auch schon alles. Das hat sich längst geändert, denn die Vorbereitungen für das Pixel Tablet laufen seit langer Zeit, sodass sich bis zum Verkaufsstart die wichtigsten Google-Apps und auch externe Anwendungen optimal präsentieren können.

Die erste Ankündigung des Pixel Tablet liegt tatsächlich schon gut ein Jahr zurück, denn man hat es erstmals auf der Google I/O 2022 angeteasert und in den folgenden Monaten sogar mehrfach gezeigt. Schon damals hieß es, dass sich das Produkt noch in Entwicklung befindet und erst später auf den Markt kommt. Dennoch hätte wohl kaum einer damit gerechnet, dass es noch ein ganzes Jahr dauern wird, bis man das Gerät tatsächlich auf die große Bühne holt. Und auch dann wissen wir noch immer nicht, wann es in den Verkauf geht.

In den letzten Monaten hat man immer wieder kleine Details verraten und natürlich haben auch die Leaker ihren großen Anteil daran, dass wir viele Informationen zum Pixel Tablet haben. Mit dem Gerät will man aber nicht nur Schwung in den Tablet-Markt bringen, sondern auch in den Smart Display-Markt, der von Google bisher mit der Marke Nest bearbeitet wird und endlich eine neue Generation vertragen könnte.









Alle bisher bekannten Spezifikationen

Display: 10,95 Zoll mit 2560 x 1600 Pixel

SoC: Tensor G2

Speicher: 256 Gigabyte

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte Samsung LPDDR5 RAM

Kamera: Tablet-üblich, eine vorn und eine hinten

Sicherheit: Fingerabdruckleser an der Seite

Weiteres: Bluetooth, Wifi, UWB, möglicherweise Stifteingabe

Betriebssystem: Android 13 QPR2

Nutzung als Smart Display

Das Highlight des Pixel Tablet ist sicherlich der Standfuß, mit dem sich das Gerät in ein Smart Display verwandeln lässt. Dieser Standfuß sieht im Rahmen seiner Möglichkeiten schick aus und dürfte ohne angebundenes Tablet als Smart Speaker fungieren. Die Befestigung ist clever, denn durch eine Reihe von Magneten und Pins soll das Tablet sicher sitzen, sich aber dennoch leicht abnehmen und wieder verbinden lassen. Natürlich wird das Gerät in diesem Modus auch aufgeladen.

Stifteingabe

Das Pixel Tablet soll einen Stift (Stylus) mitbringen, der die Eingabe in manchen Situationen erleichtern soll. Über den Stift selbst ist noch immer so gut wie nichts bekannt. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass dieser sich im Tabletgehäuse einschieben, versenken und aufladen (falls notwendig) lassen wird. Die kürzlichen Infos zur Unterstützung von UWB passen dazu und es wäre eher überraschend, wenn das Tablet keinen eigenen Stift hätte. Denn Notizen am Sperrbildschirm spielen eine große Rolle, und diese sind natürlich mit dem Stift deutlich einfacher als mit dem Finger einzugeben.

Tensor 2

Ebenfalls klar, aber darf nicht fehlen: Im Pixel Tablet wird der Tensor der zweiten Generation zum Einsatz kommen. Weitere Informationen gibt es dazu noch nicht, aber es ist die gleiche Generation wie beim Pixel 7. Gehen wir nun davon aus, dass beim Pixel 8 der Tensor der dritten Generation zum Einsatz kommt, gehört das Pixel Tablet eindeutig noch zur siebten Pixel-Generation. Allerdings spielt der SoC beim Tablet keine so große Rolle wie am Smartphone.

















Das Pixel Tablet im Detail

Wir haben euch gestern viele Fotos des Pixel Tablet gezeigt, sodass in diesem Artikel aus Gründen der Übersichtlichkeit nur die wichtigsten Bilder vorhanden sind, um euch einen Eindruck zu verschaffen. Das Design sollte nicht überraschen und setzt auf die übliche Optik der Google-Hardware. Ein gelungener Mix aus Pixel und Nest.

Next Generation

Ist es nur ein Marketing-Buzzword oder steckt mehr dahinter? Es ist ein „next generation“-Tablet, man will also einen großen Sprung machen. Das wäre passend, denn Google wird das Interesse an Tablets nicht ohne Grund wiederentdeckt haben, ohne dass man signifikante Veränderungen in den Markt bringen kann, den man schon vor Jahren verlassen hat. Ist es „nur“ die Zweitnutzung als Smart Display oder kommt da noch mehr?

Wann kommt das Pixel Tablet und was kostet es?

Die große Frage ist jetzt nur noch, wann das Pixel Tablet vorgestellt wird, wann es auf den Markt kommen wird und wie viel es kosten soll. Leider haben wir auf die ersten beiden Fragen nur Tendenzen und in puncto Preisgestaltung bisher gar keine Ahnung. Die Vorstellung wird sicherlich bis spätestens 10. Mai 2023, dem Tag der Google I/O, über die Bühne gehen. Der Verkaufsstart könnte noch im gleichen Monat erfolgen. Die parallel erwarteten Smartphones Pixel 7a und Pixel Fold sollen erst im Juni kommen. Über den Verkaufspreis kann man nur spekulieren, ich würde aber davon ausgehen, dass es sich eher im erschwinglichen (nicht billigen!) Bereich ansiedeln wird.

