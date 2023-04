Pixel Tablet: Das ist Googles neues Tablet – alle Bilder vom Tablet, Smart Display und Tablet Stand im Überblick

Das erste Pixel Tablet seit langer Zeit steht vor der Tür und wird von Google mutmaßlich schon in gut einem Monat vorgestellt. Der Wiedereinstieg in den Tablet-Markt wurde über einen langen Zeitraum vorbereitet und noch länger erwartet. Mittlerweile wissen wir sehr genau, wie das Tablet aussehen wird, denn es wurden in mehreren Wellen gezeigt und geleakt. Hier findet ihr alle bisher bekannten Aufnahmen des Hybrid-Tablets.



Google dürfte das Pixel Tablet spätestens rund um die Google I/O am 10. Mai vorstellen, hat das Gerät aber tatsächlich schon vor knapp einem Jahr erstmals gezeigt. Damals noch mit Teasern, später sogar in einem ausführlichen Video und mittlerweile zeigt man das Gerät nahezu vollständig. Aber auch die Leaker haben in den letzten Wochen einen guten Job darin gemacht, uns sowohl das Tablet im Normalmodus als auch im Smart Display-Modus zu zeigen. Passend dazu gibt es auch offizielle Renderbilder des Standfuß.

Ein Tablet ist in puncto Optik nicht unbedingt aufregend, denn natürlich sehen die Geräte von vorn alle gleich aus. Großes Display, deutlich größerer Rahmen als auf einem Smartphone und die größten Fragen sind, ob das Display eckig oder abgerundet ist und wo die Kamera platziert wurde. Das gilt auch für das Pixel Tablet, aber dennoch gibt es einiges zu entdecken. An der Seite ist ein Fingerabdruckscanner platziert und spannend wird es auf der Rückseite: Dort finden sich die Pin-Aufnahmen, mit denen das Tablet aufgeladen und im Pixel Tablet Stand an Ort und Stelle gehalten wird.

Hier findet ihr jetzt alle wichtigen bisher bekannten Bilder und Fotos des Pixel Tablet. Sortiert nach Leak-Welle, denn die Bilder stammen aus den unterschiedlichsten Quellen. Es gibt die offiziellen Aufnahmen, Renderbilder aus geleaktem Pressematerial sowie sogar echte Fotos eines kurzzeitig funktionsfähigen Prototypen, der vor einigen Wochen im Umlauf gewesen ist und uns den ersten Gesamteindruck des Smart Display-Aufbaus gibt.









Googles Teaser









Googles offizielle Bilder









Fotos vom geleakten Prototypen









Geleaktes Vorserienmodell









Fotos vom Pixel Tablet Stand









Bisher bekannte Spezifikationen des Pixel Tablet

Display: 10,95 Zoll mit 2560 x 1600 Pixel

SoC: Tensor G2

Speicher: 256 Gigabyte

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte Samsung LPDDR5 RAM

Kamera: Tablet-üblich, eine vorn und eine hinten

Sicherheit: Fingerabdruckleser an der Seite

Weiteres: Bluetooth, Wifi, UWB, möglicherweise Stifteingabe

Betriebssystem: Android 13 QPR2

Ich denke, viel mehr kann man vom Pixel Tablet wirklich nicht zeigen. Es zeigt sich, dass es sich um ein schlankes und praktisches Gerät handelt, das vor allem für die Nutzung in den eigenen vier Wänden konzipiert ist. Wir erwarten die Präsentation schon in den nächsten Wochen und auch der Verkaufsstart dürfte nicht mehr allzuweit entfernt sein.