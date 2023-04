Pixel 7a: Googles neues Budget-Smartphone kommt in Kürze – wird in zwei Wochen an Händler ausgeliefert

Google wird in wenigen Wochen das Pixel 7a vorstellen und mit diesem die nächste Runde der Budget-Smartphones einläuten, diesmal als Ableger des Pixel 7. In den letzten Wochen sind sehr viele Informationen bekannt geworden, doch in puncto Verkaufsstart gab es immer wieder widersprüchliche Aussagen. Jetzt überrascht ein sonst sehr zuverlässiger Leaker damit, dass das Smartphone wohl unmittelbar nach der Präsentation in den Verkauf geht.



Mit dem Pixel 7a bringt Google den Nachfolger des erfolgreichen Pixel 6a und den Ableger der noch erfolgreicheren Pixel 7-Smartphones, was die Erwartungen natürlich ziemlich nach oben schraubt. Wir haben euch bereits alle Informationen zum Pixel 7a zusammengefasst und kürzlich haben wir erfahren, in welchen Farben das Smartphone erhältlich sein wird. Jetzt legt der Leaker SnoopyTech nach und hat neue Informationen.

Verkaufsstart nach der Präsentation?

Laut dem Tweet vom 16. April, also gestern, soll das Pixel 7a innerhalb der nächsten zwei Wochen bei den Einzelhändlern aufschlagen. Es ist daher davon auszugehen, dass es unmittelbar nach der Ankündigung in den Verkauf starten kann. Ebenso kann man darauf wetten, dass das Eintreffen in unzähligen Shops dafür sorgen wird, dass es versehentlich vorab in die Verkaufsregale gelangt oder weitere Fotos des Geräts auftauchen.

Ich halte es auch nicht für undenkbar, dass Google das Pixel 7a schon vor der Google I/O am 10. Mai ankündigt. Wenn es theoretisch in zwei Wochen in den Verkauf gehen kann, könnte man es auch schon heute mit einer Vorbesteller-Aktion ankündigen. Wir sind in der heißen Phase.

Verfügbare Farben

Das Pixel 7a wird in den Farben hellblau, weiß und grau erhältlich sein. Die Farbe „Jade“, die wohl in den letzten Tagen kursierte, soll es nicht geben.

















Pixel 7a Spezifikationen

Interne Bezeichnung: Lynx

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 7a

Soc: Tensor G2 mit Qualcomm-Modem

Hauptspeicher: 128 GB

RAM: 8GB Samsung LPDDR5

Display: 1080p @ 90 Hertz von Samsung

Hauptkameras: 12 Megapixel Dual-Kamera

Frontkamera: Sony IMX712 (13MP)

Rahmen: Keramikrahmen

Farben: weiß, grau und ‚arctic blue‘

Weiteres: Bluetooth Low Energy Audio

Akku: Kapazität unbekannt, unterstützt Wireless Charging

Verkaufspreis: ~450 bis 500 Euro

Verkaufsstart: Mai / Juni 2023

Weil das Pixel 7a zwar wichtig, aber nicht unbedingt aufregend, ist, könnte man es noch vor der Google I/O ankündigen. Das Pixel Fold und das Pixel Tablet hingegen sind für Google Neueinstiege in die jeweiligen Märkte, sodass diese schon eher die Chance auf die große Bühne haben. Dazu passt, dass es von beiden bisher keine Informationen zur Auslieferung an Händler gibt.

