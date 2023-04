Pixel Update: Viele Leaks zum Pixel 7a, Pixel Tablet und Pixel Fold + Updates für den Pixel Launcher und mehr

Die dritte Pixel-Woche des Monats April ist vorüber und hat uns wieder eine ganze Reihe neuer Leaks gebracht, denn die Präsentation des Pixel 7a, des Pixel Fold auch des Pixel Tablet steht kurz bevor – zum Teil auch der Verkaufsstart. Außerdem gibt es aktuelle und kommende Software-Updates. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage zurück und fassen alles übersichtlich zusammen.



Die letzten Tage waren aus Sicht von Pixel-interessierten Nutzern wieder sehr interessant, denn es gab zahlreiche Leaks rund um das Pixel 7a, das Pixel Tablet, das Pixel Fold, einige Updates für die Pixel-Smartphones und auch offizielle Ausblicke für kommende Funktionen. Wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alle Neuerungen informiert und blicken an dieser Stelle noch einmal auf die vergangene Woche zurück. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Launcher-Suchfunktion auf jedem Smartphone

Die Suchfunktion des Pixel Launcher ist das Herzstück des Launchers und vielleicht eines der wichtigsten Argumente für die Nutzung eines Pixel-Smartphones. Aber das ist gar nicht mehr notwendig, denn mit einer kostenlosen App könnt ihr diese jetzt auf allen Smartphones nutzen. Die App baut sowohl die Oberfläche als auch den Funktionsumfang weitestgehend nach und ermöglicht es, sowohl die Apps als auch die auf dem Smartphone gespeicherten Dateien oder Kontakte zu durchsuchen.

An einigen Stellen gibt es noch Nachholbedarf, aber die Oberfläche funktioniert schon jetzt sehr gut und auch die Funktionen entsprechen weitestgehend denen vom Pixel Launcher.

» Diese App bringt die Pixel Launcher-Suchfunktion auf jedes Smartphone









Pixel Finder zum globalen Gerätenetzwerk

Google schafft mit ‚Mein Gerät finden‘ ein globales Gerätenetzwerk, das alle angebundenen Geräte aufspüren und im besten Fall auch ohne Internetverbindung und sogar im ausgeschalteten Zustand zu finden. Um dieses Netzwerk um weitere Objekte zu erweitern, wird Google die Bluetooth-Tracker unter der Marke „Pixel Tracker“ oder „Pixel Finder“ auf den Markt bringen. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht.

» Alle Infos zu Googles neuem Gerätenetzwerk

Kann das Pixel Tablet ein Smart Display ersetzen?

Das Pixel Tablet wird sich auch als Smart Display nutzen lassen, was eine der größten Stärken des Geräts sein wird. Allerdings geht Google wohl schon wieder all-in und lässt dafür alle anderen Smart Display fallen. Aber kann das Pixel Tablet wirklich ein Smart Display ersetzen?

» Google setzt voll auf das Pixel Tablet – reicht das als Smart Display-Ersatz?

So funktioniert Call Screening

Das Call Screening auf den Pixel-Smartphones soll schon bald deutlich ausgebaut werden. Anlässlich dessen zeigen wir euch, wie das Ganze funktioniert.

» Pixel-Smartphones erhalten Call Screening-Funktion

Pixel 7a startet in Kürze

Die Wartezeit auf das neue Pixel-Smartphone ist schon bald vorüber. Laut mehreren aktuellen Leaks aus unterschiedlichsten Quellen wird das Pixel 7a nicht nur am 10. Mai vorgestellt, sondern auch an diesem Tag in den Verkauf gehen. Das gilt sowohl für den Google Store als auch für Dritthändler.

» Pixel 7a soll in wenigen Tagen an Händler ausgeliefert werden

Pixel Fold Start & Verkaufspreis

Wenn die Leaker schon einmal die Verkaufskataloge gewälzt haben, haben sie sich auch über das Pixel Fold informiert. Dieses soll wohl ebenfalls noch im Mai in die Vorbestellungsphase gehen, aber nicht vor Ende Juni an interessierte Nutzer ausgeliefert werden. Die Preisgestaltung soll zwischen 1700 und 1800 Euro liegen.

» Alle Infos zum Pixel Fold-Verkaufsstart









Pixel Tablet Fotos und Spezifikationen

Das Pixel Tablet wird ebenfalls am 10. Mai vorgestellt und ist schon jetzt dementsprechend umfangreich bekannt. Aktuelle Leaks zeigen jetzt viele offizielle Bilder aus dem Google Store sowie einige Spezifikationen zum Tablet. Wir zeigen euch alle Informationen im Überblick.

» Viele neue Informationen zum Pixel Tablet

Pixel Fold Spezifikationen und Aktion

Die Leaker waren fleißig und zeigen uns auch neue Spezifikationen und Informationen zum faltbaren Smartphone Pixel Fold. Dieses soll Samsung in vielen Bereichen übertrumpfen. Und wenn es schon um die 1800 Euro kostet, will man den Käufern das Gerät mit einer kostenlosen Pixel Watch schmackhaft machen. Ganz frisch sind vor zwei Stunden umfangreiche Details zum Pixel Fold geleakt:

» Alle Informationen zum Pixel Fold

» Pixel Fold kommt mit Gratis Pixel Watch

Pixel Launcher: Now Playing erhält Zusammenfassung

Die Now Playing-Funktion im Pixel Launcher erhält eine neue Zusammenfassung, die alle in den letzten 30 Tagen erkannten Songs gemeinsam auswertet und mit Statistiken aufbereitet. Auf Screenshots ist zu sehen, wie diese neue Oberfläche gestaltet ist und welche Möglichkeiten sie bieten soll.

» Das ist die neue Now Playing-Zusammenfassung

Pixel Tablet: Es wird teuer

In puncto Pixel Tablet gab es in diesen Tagen eine herbe Enttäuschung, denn das Tablet wird deutlich teurer, als wir das bisher erwartet hatten. Wer von 300 Euro geträumt hat, was aufgrund der Smart Display-Nähe denkbar gewesen wäre, muss diesen Preis leider verdoppeln. Es soll wohl 600 Euro kosten und allein der zusätzliche Pixel Tablet Stand wird wohl mit 129 Dollar / Euro zu Buche schlagen.

» Google bietet Pixel Tablet Stand für 129 Dollar

» Pixel Tablet kostet wohl mindestens 600 Euro

Pixel 7a kommt mit Gesichtsentsperrung

Gute Nachrichten für Pixel 7a-Interessierte: Das Budget-Smartphone soll erstmals in dieser Schiene das Entsperren per Gesichtserkennung anbieten. Das wäre ein großer Schritt, denn bisher bieten nur die Pixel 7- und Pixel 6-Smartphone diese Funktion. Aber auch der Fingerabdruckscanner bleibt enthalten.

» Pixel 7a erhält Entsperren per Gesichtserkennung









Pixel-Aktionen im Google Store

Im Google Store gibt es in diesen Tagen wieder viele Aktionen rund um die aktuellen Pixel-Smartphones. Sowohl Pixel 7 als auch Pixel 7 Pro oder das Pixel 6a sind in Kombination mit einer Pixel Watch LTE oder Wifi rabattiert. Außerdem hat man den Preis für das Trade-in noch einmal nach oben getrieben und bietet bis zu 370 Euro Ersparnis.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store

