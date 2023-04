Pixel Launcher: Kostenlose App bringt die Suchfunktion aus Googles Launcher auf alle Android-Smartphones

Der von Google entwickelte Pixel Launcher ist recht populär, wird offiziell aber nur für die Pixel-Smartphones angeboten. Jetzt bringt eine neue kostenlose App den vielleicht wichtigsten Bestandteil des Launchers, nämlich die Suchfunktion, auf alle Android-Smartphones. Mit Pixel Search lassen sich Apps, Dateien, Kontakte und auch das Web mit Google-ähnlicher Oberfläche durchsuchen.



Wer den Pixel Launcher auf Smartphones außerhalb des Google-Universums nutzen möchte, kann dies mit einer Reihe von Alternativen tun, die das Google-Produkt weitgehend nachbauen. Funktionell bietet der Launcher allerdings nur die Basis und hat seine Stärken eher an anderer Stelle – nämlich in der Suchfunktion. Gerade erst wurde ein visuelles Update für diese ausgerollt und jetzt bekommen interessierte Nutzer die Möglichkeit, diese in nachgebauter Form auf anderen Smartphones zu nutzen.

Mit der Android-App Pixel Search, die erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, könnt ihr die Suchfunktion des Pixel Launcher auf euer Gerät bringen. Diese führt die Websuche sowie die lokale Suche auf dem Smartphone zusammen, so wie es auch beim großen Vorbild der Fall ist. Die Ergebnis-Kategorien werden untereinander gereiht und lassen sich somit leicht voneinander unterscheiden. Die App durchsucht alle installierten Apps, kann zum Teil innerhalb dieser Apps suchen, die App-Shortcuts durchsuchen, durchpflügt die Kontakte und auch lokal gespeicherte Dateien. Natürlich ist auch die Websuche mit an Bord.

Die lokalen Suchergebnisse werden live angepasst und es gibt eine automatische Vervollständigung mit Suchvorschlägen, die sicherlich von der entsprechenden Google-API stammen. In den Optionen lässt sich festlegen, dass sich Apps direkt per Eingabetaste aufrufen lassen. Es lassen sich auch einzelne Kategorien ausschließen, zu denen unter anderem Kontakte, lokale Dateien oder die App-Shortcuts gehören.









Damit die App ihrer Aufgabe nachgehen kann, wird das Smartphone beim ersten Start der Anwendung nach installierten Apps und deren Verknüpfungen gescannt. Anschließend müsst ihr sowohl den Zugriff auf die Kontakte als auch die Dateien freigeben, um den vollen Funktionsumfang zu nutzen. Möchtet ihr dies nicht, lassen sich diese Punkte auch überspringen und es ist entsprechend nicht möglich, das Smartphone nach diesen lokalen Elementen zu durchsuchen.

Es handelt sich bei der App um die erste Version, die schon gute Ergebnisse liefert. Natürlich wäre eine tiefere Integration inklusive eines App Drawers noch besser und flexibler, aber das würden Rahmen der „Pixel Search“-App sprengen. Denn die App ist bewusst kein Launcher, sondern baut nur die Suchfunktion nach. Wer also die Pixel Launcher-Suchfunktion schätzt und dennoch bei seinem eigenen Launcher bleiben möchte, kann das tun.

Die App steht kostenlos im Google Play Store zum Download bereit.

