Pixel Update: Viele Leaks zu Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold und Pixel 8 + Android-Updates und Ausblicke

Die zweite Pixel-Woche des Monats April ist vorüber und hat uns wieder eine ganze Reihe neuer Informationen zu den kommenden Pixel-Produkten sowie Updates für bestehende Geräte gebracht. Das April-Update wurde endlich ausgerollt und es gab viele neue Leaks zum Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold und auch zum Pixel Tablet. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage zurück und fassen alles übersichtlich zusammen.



Die letzten Tage waren aus Sicht von Pixel-interessierten Nutzern wieder sehr interessant, denn es gab zahlreiche Leaks rund um die kommenden Geräte, einige Updates für die Pixel-Smartphones sowie die Pixel Watch und auch offizielle Ausblicke in zukünftige Funktionen. Wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alle Neuerungen informiert und blicken an dieser Stelle noch einmal auf die vergangene Woche zurück. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zum verzögerten April-Update

Auch im April gab es wieder Verzögerungen bei der Auslieferung des Android-Updates, die sich diesmal aber etwas mehr in Grenzen gehalten haben. Erneut mussten alle Pixel-Nutzer eine Woche auf das April-Update inklusive des Pixel-Updates mit einigen Bugfixes warten. In diesem Monat wurden aber auch Pixel 6-Nutzer direkt versorgt, ohne noch eine weitere Woche warten zu müssen. Über die Gründe ist nach wie vor nichts bekannt.

Wir spekulieren über die Gründe für die erneute Verzögerung und zeigen euch, welche Updates es in diesem Monat gegeben hat, die am vergangenen Montag endlich für alle Pixel-Nutzer ausgerollt wurden. Auch eine neue Android 14 Beta war darunter, die aber unabhängig von den restlichen Updates ist.

» Alle Informationen zum verzögerten April-Update

» Das Pixel-Update wurde endlich ausgerollt









Alle Infos zum Pixel Tablet

Das Pixel Tablet wird nicht mehr lange auf sich warten lassen, denn Google hat es schon vor gut einem Jahr erstmals angekündigt und derzeit läuft alles in die Richtung, dass das Gerät inklusive Smart Display-Funktion in diesem Frühjahr auf den Markt kommt. Anlässlich dessen haben wir euch alle bisher bekannten Bilder des Tablets, des Pixel Tablet Stand und in der Kombination des Smart Display gezeigt. Außerdem blicken wir auf alle Spezifikationen und Zusatzfunktionen des Geräts.

Wir erwarten die Präsentation schon in gut vier Wochen, wobei es selbst jetzt noch Änderungen geben kann (siehe die folgenden Punkte).

» Alle Bilder zum Pixel Tablet

» Alle Informationen und Specs zum Pixel Tablet

Neue Bilder vom Pixel 7a

Nicht nur das Pixel Tablet wird schon bald vorgestellt werden, zumindest glauben wir das, sondern auch das Pixel 7a steht vor der Tür. Das neue Budget-Smartphone wird für Mai erwartet und der Verkaufsstart dürfte wohl im Juni liegen. Es sind bereits sehr viele Informationen bekannt und jetzt wissen wir auch, in welchen Farben das Smartphone auf den Markt kommen wird. Ein Leak zeigt die offiziellen Pressebilder in den Farben Hellblau, Weiß und Grau.

» In diesen Farben kommt das Pixel 7a

Pixel Watch April-Update

Pixel Watch-Nutzer werden seit Beginn des Jahres monatlich mit Updates für ihre Smartwatch bedacht, das war auch im April nicht anders. Zwar hat man funktionell in diesem Monat nicht nachgelegt, aber dafür gab es wohl gestopfte Sicherheitslücken und die üblichen Verbesserungen unter der Haube, die man nicht separat kommuniziert.

» Das steckt im Pixel Watch April-Update









Neue Infos zum Pixel Fold-Display

Das dritte Gerät, das wir schon in wenigen Wochen erwarten: Das faltbare Smartphone Pixel Fold markiert Googles Einstieg in den Foldable-Markt, den man bereits mehrfach verschoben wird. Die Hardware wurde in diese Phase mehrfach aufgerüstet und zumindest beim Display könnte man sogar eine Premiere feiern. Denn wie jetzt bekannt wurde, soll das Pixel Fold das erste Smartphone mit einem neuen Samsung-Display sein, das der Hersteller selbst in seinen eigenen faltbaren Smartphones noch nicht einsetzt.

Welche Vorteile das neue Display bietet, ist aufgrund der bisherigen Nicht-Verwendung nicht bekannt. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Pixel Fold von anderen faltbaren Smartphones abheben soll.

» Alle Infos zum Pixel Fold-Display

Pixel Call Screening erhält mehr KI-Funktionen

Das Pixel Call Screening ermöglicht es allen Pixel-Nutzern, einen eingehenden Anruf an die KI weiterzuleiten und diese nach dem Grund des Anrufs fragen zu lassen. Das soll recht gut funktionieren, hat aber noch Luft nach oben. Jetzt hat man die Messlatte sehr hoch gelegt und angekündigt, die Funktion noch in diesem Jahr deutlich zu verbessern, sodass Pixel-Nutzer „niemals wieder“ einen Anruf erhalten, der sie stören könnte.

» Google verspricht starkes Call Screening-Update

Android 14 Beta für die Pixel-Smartphones

Für Pixel-Nutzer beginn die nächste Android-Generation: Am Mittwoch wurde die erste Android 14 Beta veröffentlicht, die sich sehr leicht über ein OTA-Update auf allen unterstützen Geräten vom Pixel 4a 5G bis zum Pixel 7 installieren lässt. Wir zeigen euch, wie ihr diese OTA installieren könnt und welche Neuerungen euch erwarten.

» So könnt ihr die Android 14 Beta installieren

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 14 Beta









Fitbit-Abo nicht vergessen zu kündigen

Viele Pixel Watch-Nutzer der ersten Stunde dürften damals das angebotene Fitbit-Abo abgeschlossen haben, das sechs Monate Gratis-Zugriff auf Fitbit Premium gewährte. Wer sich für die Fitbit Premium-Funktionen begeistern kann, muss nichts tun. Wer es hingegen vielleicht bereits vergessen hat und diese Funktionen gar nicht benötigt, sollte das Abo in den nächsten Tagen kündigen, bevor es sich in ein kostenpflichtiges Abo für 7,99 Euro pro Monat verwandelt.

» So könnt ihr das Fitbit-Abo kündigen

Neue Infos zu den Pixel 8-Displaygrößen

Die Pixel 8-Smartphones sind noch etwas weiter entfernt, sind aber schon jetzt mehrfach bei Leakern zu finden gewesen. Schon in wenigen Wochen soll die Display-Produktion für die Smartphones beginnen, sodass es jetzt weitere Informationen zu den Geräten gibt. Wir haben erfahren, dass das Display des Pixel 8 deutlich kleiner als das des Pixel 8 Pro und auch kleiner als das des Pixel 7 werden soll. Die Displays werden also wieder etwas kleiner und gleichzeitig sollen sich die beiden Smartphones stärker als in den letzten zwei Jahren voneinander abheben.

» Das sind die Displaygrößen der Pixel 8-Smartphones

Pixel Tablet erhält Kameraverschluss

Das Pixel Tablet könnte schon in wenigen Wochen auf den Markt kommen und tatsächlich gab es wohl noch eine Last Minute-Änderung am Gerät, die bisher auf keinem Bild – auch nicht den offiziellen Teasern – zu finden war. Ein neuer Button soll die Kamera mechanisch verschließen, sodass diese bei der Nutzung im Smart Display-Modus eine gewisse Sicherheit für die Nutzer darstellt. Das gilt allerdings nur für die hintere Kamera und nicht die Frontkamera.

Desweiteren sind neue Elemente am unteren Rand des Tablets aufgetaucht, bei denen derzeit noch nicht ganz klar ist, worum es sich handelt. Es könnten Anschlüsse oder auch einfach nur Gummifüße sein. Alle Fotos, um euch selbst einen Eindruck zu verschaffen, findet ihr im verlinkten Artikel.

» Neue Bilder des Pixel Tablet mit Kameraverschluss









Neue Bilder der Pixel 8-Smartphones

Die Pixel 8-Smartphones haben in dieser Woche nicht nur ihre Displaygröße verraten, sondern es gibt auch neues Bildmaterial zu den Geräten. Dieses zeigt die Smartphones mitsamt Schutzhülle in voller Pracht und bestätigt somit die bisherigen Bilder und Informationen. Es zeigt sich, dass das Display des Pixel 8 Pro wohl tatsächlich nicht mehr abgerundet ist und auch die Kamerasensoren rein äußerlich wieder zusammengefasst werden.

Außerdem bekommt man einen noch besseren Eindruck davon, wie die finalen Geräte aussehen werden. Die Bilder sind in zwei verschiedenen Farbe gehalten, wobei die endgültige Farbgebung bisher aber noch nicht bekannt ist.

» Bilder zeigen Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit Schutzhülle

