Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Googles Smartphones zeigen sich in neuem Schutzhüllen-Leak von allen Seiten (Galerie)

Die Leaks rund um die Pixel 8-Smartphones nehmen langsam Fahrt auf, denn der Produktionsstart der ersten Komponenten steht bevor und somit gibt es immer wieder neue Informationen zu den kommenden Geräten. Nachdem sich erst gestern die Displaymaße bestätigt haben, gibt es jetzt einen ersten Blick auf Schutzhüllen für die Smartphones, die das Gesamtdesign untermauern.



Wir rechnen erst in gut einem halben Jahr mit der Präsentation der Pixel 8-Smartphones, doch schon jetzt gibt es recht umfangreiche Leaks und auch Googles erster offizieller Teaser wird wohl nur noch bis zur I/O am 10. Mai auf sich warten lassen. Gleich der erste große Leak brachte uns einen detaillierten Blick auf die neuen Smartphones, die sich am Design der erfolgreichen Vorgänger orientieren und an einigen Stellen nachlegen.

Der erste Leak hatte uns verraten, dass das Display des Pixel 8 Pro nicht mehr oder nur sehr gering abgerundet sein wird und dass man die Kamera-Komponenten auf der Rückseite optisch wieder zusammenführt. Beides wird jetzt durch einen Schutzhüllen-Leak bestätigt, denn natürlich sind auch die Case-Hersteller längst am Entwurf für die nächste Generation, um pünktlich im Oktober ihre Cover auf den Markt zu bringen.

Auf der Plattform Slashleaks wurden vor wenigen Stunden einige Bilder zu möglichen Schutzhüllen des Pixel 8 und Pixel 8 Pro veröffentlicht. Die Schutzhüllen selbst sind (noch) nicht so interessant, sondern viel mehr deren Kombination mit den Smartphones und der Bestätigung, wie diese aussehen werden. Hier findet ihr alle Bilder.









Pixel 8 Schutzhüllen









Pixel 8 Pro Schutzhüllen









Pixel 8

Codename: Shiba

Display: 6,16 Zoll

Abmessungen: 150,5 x 70,8 x 8,9mm; 12mm mit Kamerabuckel

SoC: Tensor G3

Weiteres: USB-C und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Pixel 8 Pro

Codename: Husky

Display: 6,7 Zoll

Abmessungen: 162,6 x 76,5 x 8,7mm; 12mm mit Kamerabuckel

SoC: Tensor G3

Weiteres: USB-C und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Alles was bisher über die Pixel 8-Smartphones bekannt ist, findet ihr ausführlich in diesem Artikel. Am Design ist wohl nicht mehr zu rütteln und Google wird auch in der dritten Generation in Folge auf die bekannten Erkennungszeichen setzen. Aber auch Last Minute-Anpassungen sind im Detail immer möglich, wie wir erst vor wenigen Stunden beim Pixel Tablet gesehen haben (zweiter Link).

» Pixel 8: Googles neues Smartphone kommt mit einem kleinerem Display – Leak verrät die Displaygrößen

» Pixel Tablet: Neuer Leak zeigt überraschende Änderung – neuer Kameraverschluss + Zusatzelemente (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 26.03.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!