Google Drive: Neues Overlay zur Datei-Organisation wird ausgerollt – Verschieben-Dialog macht jetzt Vorschläge

Mit Plattformen wie Google Drive ist es recht einfach, Dateien in der Cloud abzulegen und mit dem bekannten Ordner-System zu organisieren. Jetzt will man die Organisation durch das Verschieben von Dateien weiter vereinfachen und rollt einen neuen Dialog aus, der deutlich mehr Details und Funktionen als bisher enthält. Auch an dieser Stelle will man den Nutzern Vorschläge zur Organisation machen.



Google Drive setzt auf das etablierte Ordner-Konzept und gibt Nutzern die Möglichkeit, alle Dateien in Ordnern abzulegen und die Organisation jederzeit durch Verschieben anzupassen. Bisher hat man für das Verschieben allerdings nur ein sehr kleines Popup angeboten, das wenig komfortabel war, sodass selbst das Drag & Drop in die Seitenleiste schneller Ergebnisse versprach. Jetzt wird das kleine Popup durch ein großes Overlay mit vielen Zusatzfunktionen ersetzt.

Statt wie bisher nur die Ordner aufzulisten, gibt es jetzt vorgeschlagene Ziele, favorisierte Ordner sowie mit „Meine Speicherorte“ eine lange Auflistung aller Ziele. Über Pfeile in der Auflistung lässt sich beliebig tief in die Hierarchie einsteigen. Das war auch zuvor möglich, doch bei längeren Ordnerbezeichnungen wurde es schon eng. Außerdem lässt sich ein neuer Ordner anlegen, es wird das zu verschiebende Element und auch der aktuelle Speicherort gezeigt.

Der neue Dialog wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten 15 Tage in allen Konten ankommen.

[Google Workspace Blog]